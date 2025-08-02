أضعت أدبيات المهنة ولا أحد يعرفك.. أسطورة الزمالك يصعق مدرب بروكسي (فيديو)

شنت قناة نادي الزمالك هجومًا قويًا ضد محمد حامد، المدير الفني لفريق بروكسي، الذي خرج بتصريحات نارية عقب فوز فريقه على النادي الأبيض بثلاثية مقابل هدف، وديًا، خلال المواجهة التي جمعتهما، مساء الجمعة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وكان محمد حامد قد قال في تصريحاته لوسائل الإعلام المصرية: "أخبرت اللاعبين أن مباراة الزمالك تعد رسمية وليست ودية؛ لأنها مواجهة تحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام".

وأضاف: "صفقات الزمالك الجديدة لم تكن موفقة بشكل كافٍ في المباراة، وعبد الحميد معالي لم يكن بحجم الصفقة التي ينتظرها جمهور القلعة البيضاء، رغم تسجيله هدفًا، من الممكن أن تكون حظوظ الأبيض في مباراتنا ضعيفة ومع بداية الدوري يحقق الفوز في كل مباراة".

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وتقدم بروكسي في الدقيقة السادسة وتعادل عبد الحميد معالي للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف بروكسي الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وقال محمد صبري، نجم الزمالك الأسبق، في تصريحات عبر قناة النادي الرسمية: "المدرب محمد حامد تحدث عن النادي الأبيض وصفقات الفريق بتصريحات مثيرة وقام بتقييم النادي والفرقة، ولا أعرف هل هذا مسموح له من الأساس؟ وما هدفه، هل يريد أن يجعل الناس تعرفه ويكون تريند؟ هو له قواعد يجب أن يلتزم بها وإذا تخطاها يجب أن يُرد عليه، وأقول له (أنت مالك)، أنت مين أصلا لكي تقيّم صفقات الفريق الأبيض؟ من يتحدث عن الزمالك لازم يقوم يقف، وما بالكم بمدرب صغير ومغمور".

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في حين قال أحمد عبد الحليم، أسطورة النادي الأسبق: "هو مدرب لا أحد يعرفه، ولو خرج بتصريحات عن فرقته لم يكن أحد سيعيره أي اهتمام ولكن هو تحدث عن الزمالك ولذلك تصريحاته انتشرت، أنا لا أقلل من قيمته ولكن لا أعرفه نهائيًا، والزمالك ليس منافسًا له من الأساس".

وأضاف: "عندما أطلب فريقه بروكسي للعب ضده فأنا أحضرتك للتمرن عليك، ولكن اسمك لن يكبر على حساب الزمالك، وواضح في كلامه أن له انتماء، هو مسموح له يتحدث عن فرفته فقط وهذه قواعد سلوكية بين المدربين وهذه أدبيات المهنة، ونصيحتي له إذا كان يريد أن يكبر في عالم كرة القدم عليه أن يكون متوازنًا في تصريحاته وليس له علاقة بالفرق المنافسة، وأتمنى نراه الموسم المقبل في الدوري الممتاز، في النهاية ربنا يوفقه مع فريقه".