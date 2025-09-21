وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية

الوحدات يصالح جماهيره ويتخطى الحسين إربد في الدوري الأردني (فيديو)

مباراة الوحدات والحسين إربد في الدوري الأردنيالمصدر: حساب الحسين إربد عبر إكس
حقق  الوحدات فوزًا مهمًا على حساب ضيفه الحسين إربد بهدف دون رد مساء اليوم الأحد، في ختام مثير لمنافسات الجولة السابعة للدوري الأردني لكرة القدم.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب مهند سمرين في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ليمنح فريقه انتصاراً غالياً.

👀 هدف سمرين 🎯

Posted by ‎Jordan TV Sport - القناة الرياضية الأردنية‎ on Sunday, September 21, 2025

وخاض الوحدات أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد جمال محمود بعد أن وافق على استقالة المدير الفني البوسني داركو نيستروفيتش عقب الهزيمة ضد مضيفه المحرق البحريني برباعية دون رد في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وتولى جمال محمود المهمة رسمياً يوم الجمعة الماضي قبل ساعات من لقاء الحسين إربد، ونجح في إعادة انتصارات الفريق.

ونجح الوحدات في الثأر من منافسه الحسين إربد بعد أن توج الأخير بلقب كأس السوبر الأردني في بداية الموسم الحالي بتفوقه على الوحدات.

 وفاز الحسين إربد أيضاً بلقب الدوري الأردني على حساب الوحدات في الجولة الأخيرة في الموسم الماضي.

وارتفع رصيد الوحدات إلى 13 نقطة محتلاً المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الحسين إربد صاحب المركز الرابع.

ويتصدر ترتيب الدوري الأردني فريق الرمثا برصيد 19 نقطة، يليه الفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

