خروج فوندروسوفا حاملة اللقب من الدور الأول ببطولة ويمبلدون للتنس

أصبحت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، أول مدافعة عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس، تخرج من الدور الأول بثالث البطولات الأربع الكبرى منذ شتيفي غراف قبل 30 عاما، بخسارتها 6-4 و6-2 أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو، اليوم الثلاثاء.

وكانت بوزاس مانيرو، المصنفة 83 عالميا، قد حققت انتصارا واحدا فقط في البطولات الاحترافية هذا العام قبل مشاركتها في ويمبلدون، حيث حققت فوزها الأول في البطولات الأربع الكبرى عندما لعبت ضربة خلفية بمحاذاة الخط.

وقدمت اللاعبة الإسبانية أداء جيدا على الملعب الرئيس بينما ارتكبت منافستها، التي عانت إصابة في الفخذ أثرت في استعداداتها للبطولة، العديد من الأخطاء السهلة.

وتلعب بوزاس مانيرو أمام مواطنتها كريستينا بوكسا أو الرومانية آنا بوجدان في الدور الثاني.