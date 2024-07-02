logo
رياضة

خروج فوندروسوفا حاملة اللقب من الدور الأول ببطولة ويمبلدون للتنس

خروج فوندروسوفا حاملة اللقب من الدور الأول ببطولة ويمبلدون للتنس
ماركيتا فوندروسوفاالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
02 يوليو 2024، 2:18 م

أصبحت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، أول مدافعة عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس، تخرج من الدور الأول بثالث البطولات الأربع الكبرى منذ شتيفي غراف قبل 30 عاما، بخسارتها 6-4 و6-2 أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو، اليوم الثلاثاء.

وكانت بوزاس مانيرو، المصنفة 83 عالميا، قد حققت انتصارا واحدا فقط في البطولات الاحترافية هذا العام قبل مشاركتها في ويمبلدون، حيث حققت فوزها الأول في البطولات الأربع الكبرى عندما لعبت ضربة خلفية بمحاذاة الخط.

 

 

وقدمت اللاعبة الإسبانية أداء جيدا على الملعب الرئيس بينما ارتكبت منافستها، التي عانت إصابة في الفخذ أثرت في استعداداتها للبطولة، العديد من الأخطاء السهلة.

وتلعب بوزاس مانيرو أمام مواطنتها كريستينا بوكسا أو الرومانية آنا بوجدان في الدور الثاني.

ويمبلدونالتنس

أخبار ذات صلة

5 أسباب تجعل رونالدو قادرًا على قيادة البرتغال إلى المجد في "يورو 2024"
5 أسباب تجعل رونالدو قادرًا على قيادة البرتغال إلى المجد في "يورو 2024"
بوغاتشر ينتزع صدارة الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات
بوغاتشر ينتزع صدارة الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات
زفيريف يحقق بداية ناجحة في مشواره ببطولة ويمبلدون للتنس
زفيريف يحقق بداية ناجحة في مشواره ببطولة ويمبلدون للتنس
"لست مطبلاتي".. حفيظ دراجي يرد عبر "إرم نيوز" على اتهامه بالسخرية من رونالدو
"لست مطبلاتي".. حفيظ دراجي يرد عبر "إرم نيوز" على اتهامه بالسخرية من رونالدو
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC