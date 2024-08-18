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رياضة

وكيل ميكالي لـ "إرم نيوز": منتخب سوريا تواصل معنا.. وجلسة الاتحاد المصري "سرية"

وكيل ميكالي لـ "إرم نيوز": منتخب سوريا تواصل معنا.. وجلسة الاتحاد المصري "سرية"
ميكالي
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2024، 1:15 م

كشف كايو زيلر، وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، حقيقة الاتفاق مع المنتخب السوري لتولي مسؤولية الإدارة الفنية خلال الفترة القادمة.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المغربي 6-0، في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024.

وقال كايو زيلر، في تصريحات لـ "إرم نيوز": "هناك مفاوضات بالفعل مع مسؤولي الاتحاد السوري لكرة القدم للتعاقد مع ميكالي خلال الفترة القادمة؛ من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب الأول".

وتابع: "ميكالي لم يحسم الأمر في الوقت الراهن، سواء بالموافقة أو رفض تلك العروض".

وأكمل: "هناك بعض العروض الأخرى المقدمة للمدرب البرازيلي من بعض الأندية والمنتخبات".

وذكر: "جمعتنا جلسة مع المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكني لا أستطيع الإفصاح عن أحداثها في الوقت الحاضر، وندرس العرض ونقارنه بالعروض المختلفة الأخرى".

واختتم كايو تصريحاته قائلا: "ميكالي لم يتخذ قراره بعد، ولم يوقع على أي عقود كما تردد في الساعات الأخيرة".

المنتخب المصريالمنتخب السوري

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