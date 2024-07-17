هل يحتاج ميسي إلى تدخل جراحي بعد تشخيص إصابته؟

كشفت تقارير صحفية عن مدى احتياج ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، إلى إجراء عملية جراحية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده بنهائي كوبا أمريكا 2024.

وكان ميسي اضطر لعدم استكمال المباراة ضد كولومبيا، بعدما تعرض لإصابة بالغة، ليخرج من ملعب المباراة باكيا في الدقيقة 66، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 112، بعد اللجوء للوقت الإضافي عقب تعادل المنتخبين بدون أهداف خلال الوقت الأصلي.

ووفقًا لبيان رسمي أصدره نادي إنتر ميامي الأمريكي، فإن إصابة ميسي في أربطة الكاحل الأيمن، موضحا: "سيتم تحديد مدى جاهزيته من خلال التقييمات الدورية والتقدم في تعافيه".

من جانبه، قال ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن نوعية هذه الإصابة تحتاج لمدة غياب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل، وقد تصل لعشرة أو 12 أسبوعًا على الأكثر.

فيما كشف الصحفي الرياضي بشبكة "ESPN"، مارتين أرفالو، أن مدة غياب ميسي عن الملاعب ستصل إلى 40 يوما.

بينما ذكر الصحفي الأرجنتيني الشهير غاستون إيدول، أن "ميسي لا يحتاج إلى إجراء عملية جراحية بعد تشخيص حالته".

وأوضح أنه ليس هناك حاجة إلى تدخل جراحي، حيث أن حالة النجم الأرجنتيني تحتاج فقط إلى الراحة والعلاج الطبيعي، ومن ثم سيتم الشفاء.

وعقب حصوله على لقب كوبا أمريكا، أصبح ميسي أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا بالألقاب في تاريخ الساحرة المستديرة، بعدما حصد لقبه الـ45 في مشواره الحافل على مستوى الأندية والمنتخبات، متفوقا على النجم البرازيلي المعتزل داني ألفيش، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني.