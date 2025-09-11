رسميًا.. الزمالك يضم صفقة أفريقية جديدة

أعلن نادي الزمالك، اليوم الخميس، التعاقد مع اللاعب الكيني بارون أوشينج، في صفقة انتقال حر ولمدة أربعة مواسم قادمة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد رفض قيد بارون أوشينج، في وقت سابق، في انتظار وصول خطاب من الفيفا، بشأن صحة توقيعه.

ونجح النادي الزمالك، في الحصول على مستند رسمي من الفيفا، يفيد بصحة إجراءات التعاقد مع اللاعب الكيني.

وجرى التوقيع على العقود خلال جلسة جمعت اللاعب بجون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بحضور ممثلي إدارة الكرة، وذلك بعد أن تم الاتفاق على كافة البنود التفصيلية للصفقة التي تكللت بالنجاح.

وتأتي صفقة أوشينج في إطار الخطة الشاملة التي ينفذها النادي لتعزيز وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، وسعيًا لتحقيق أهدافه في جميع البطولات المحلية والقارية التي سيخوض غمارها.