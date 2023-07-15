أنشيلوتي: ريال مدريد قد يلعب بنظام مختلف الموسم المقبل
ترك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، الباب مفتوحًا أمام النادي لتغيير "أسلوب نظامه" الموسم المقبل.
وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "ربما سنلعب هذا العام بنظام مختلف، مع الأخذ في الاعتبار ما قمنا به، والأنظمة التي استخدمناها في السنوات الأخيرة والتي أعطتنا نجاحًا كبيرًا".
وأضاف: "لكن علينا محاولة إيجاد أسلوب جديد، سنحاول ذلك خاصة في الجولة الأمريكية، وهي لحظة مهمة في فترة ما قبل الموسم".
وأوضح أنشيلوتي أنه تعلم على مر السنين أن "التكيف مع اللاعبين أفضل للمدرب من محاولة فرض نظام بالقوة".
وتابع: "الفكرة هي أن يلعب كامافينغا كلاعب وسط أو محور، إذا كان مركز الظهير يشغله فران غارسيا أو مع فيرلاند ميندي فلن يلعب كظهير".
وأتم المدرب الإيطالي: "يجب أن يشعر اللاعبون بالراحة في النظام الذي يلعبونه".
وسيعود ريال مدريد للولايات المتحدة هذا الصيف للعب أربع مباريات ودية أمام ميلان ومانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس.
وعن مواجهة الكلاسيكو الودية قال أنشيلوتي: "الكلاسيكو هي لعبة الكلاسيكو في أي مكان تذهب إليه للعب، لا توجد مباراة ودية بين ريال مدريد وبرشلونة، الجميع يعرف أنها مباريات رائعة، لقد كانت دائمًا بسبب وجود منافسة كبيرة جدًا".
وأوضح: "لقد لعبها العام الماضي في جو رائع، أعتقد أنها ستكون كذلك هذا العام، إنها دائمًا على هذا النحو، إنها مباراة صعبة ومعقدة، لكن من الواضح أن الجميع يحب لعب الكلاسيكو".
وبشأن جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد الجديد، قال أنشيلوتي إنه "يتأقلم بشكل جيد، يعمل بجد".
وأخيرًا، سلط أنشيلوتي الضوء على تطور كرة القدم في الولايات المتحدة، وأكد أن انضمام ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي "سيساعد في تحسين وضع هذه الرياضة".