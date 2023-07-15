أنشيلوتي: ريال مدريد قد يلعب بنظام مختلف الموسم المقبل

ترك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، الباب مفتوحًا أمام النادي لتغيير "أسلوب نظامه" الموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "ربما سنلعب هذا العام بنظام مختلف، مع الأخذ في الاعتبار ما قمنا به، والأنظمة التي استخدمناها في السنوات الأخيرة والتي أعطتنا نجاحًا كبيرًا".

وأضاف: "لكن علينا محاولة إيجاد أسلوب جديد، سنحاول ذلك خاصة في الجولة الأمريكية، وهي لحظة مهمة في فترة ما قبل الموسم".