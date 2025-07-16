أحرجت فابرزيو رومانو.. ما حقيقة رسالة ميسي المثيرة للجدل؟ (صورة)

زعمت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قام بإرسال رسالة مؤثرة إلى أحد مشجعيه الأوفياء عبر منصة "إنستغرام" خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى إهدائه قميصا خاصا لمنتخب الأرجنتين.

ونشر الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، صورة ضوئية للرسالة المزعومة، حيث أغدق المشجع بالمديح على النجم الأرجنتيني، ما جعل ميسي يرد عليه، وفقا لما أشار إليه رومانو.

ووفقا للرسالة المزعومة والتي قيل أن ميسي أرسلها للمشجع، جاء فيها: "مرحبًا أخي، رأيت منشورك وأعجبني كثيرًا ما كتبته، لذا أود أن أرسل لك قميصًا للمنتخب الأرجنتيني موقعًا مني كهدية، أرسل لي عنوانك حتى أتمكن من إرساله إليك".

ولكن متابعي الصحفي الشهير شككوا في الرسالة وفحواها أو يكون قد أرسلها ميسي من الأساس، مؤكدين أنها مزيفة، ما جعل رومانو في حرج شديد، كما أنه لا يوجد أي وسيلة إعلامية كبرى أكدت صحة الخبر.

من ناحية أخرى، يعيش ميسي لحظة مفصلية في مسيرته، مع اقتراب نهاية عقده مع إنتر ميامي في ديسمبر 2025، وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله.

ورغم وجود خيار تمديد لعام إضافي في عقده، فإن الغموض يحيط بقراره النهائي، خاصة مع اهتمام أندية من الدوري السعودي.

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وذكرت تقارير أخيرة أن النادي الأهلي يسعى بقوة للتعاقد مع ميسي، في محاولة لإعادة إحياء المنافسة التاريخية بينه وبين كريستيانو رونالدو، الذي جدد عقده مؤخرًا مع النصر حتى 2027.

ويستعد ميسي مع فريقه إنتر ميامي لمواجهة سينسيناتي، صباح الخميس، على ملعب "تي كيو إل"، ضمن منافسات الدوري الأمريكي 2025.

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ويسعى إنتر ميامي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي منذ عودته للمنافسات المحلية، بعدما ودع كأس العالم للأندية من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان.