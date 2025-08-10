مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. رونالدو وأول مباراة لليفربول

يخوض ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأحد أول مباراة رسمية ضد كريستال بالاس على ملعب "ويمبلي" في مواجهة كأس الدرع الخيرية.

ويتطلع ليفربول لتحقيق لقب مهم في بداية موسمه بعدما دعم صفوفه بصفقات قوية على رأسها هوغو إيكتيكي مهاجم آنتراخت فرانكفورت الألماني وفلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونغ ثنائي باير ليفركوزن الألماني.

وتشهد منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى في إنجلترا مواجهة بين ليستر سيتي وشيفيلد وينزداي.

ويخوض برشلونة الإسباني مواجهة ودية أمام منافسه كومو الإيطالي على لقب كأس جوان غامبر.

أخبار ذات علاقة "اتفاق هدنة".. كواليس انتهاء أزمة برشلونة وتير شتيغن

ويلعب الهلال السعودي مباراة ودية ضد أراو السويسري كما يلتقي النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريسيتانو رونالدو منافسه ألميريا الإسباني.

وفي منافسات الدوري التونسي، يلتقي النجم الساحلي مضيفه شبيبة العمران كما يلعب الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي.

أخبار ذات علاقة جماهير الترجي التونسي تهاجم بلايلي والكنزاري بعد السقوط بأول مباراة في الدوري

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 بتوقيت المملكة العربية السعودية والقنوات الناقلة:

كأس الدرع الخيرية

كريستال بالاس وليفربول – 5:00 عصراً – BEIN SPORTS1

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

ليستر سيتي وشيفيلد وينزداي – 6:30 مساءً – BEIN SPORTS 2

كأس جوان غامبر

برشلونة وكومو – 10:00 مساءً – قناة برشلونة عبر يوتيوب

كأس الأمم الأفريقية للمحليين

كينيا والمغرب – 3:00 عصراً – BEIN SPORTS 6

مباريات ودية

تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي – 5:00 مساءً – منصة DAZN و STC2

الهلال السعودي وأراو السويسري – 6:30 مساءً – STC SPORTS 1

النصر السعودي وألميريا الإسباني – 8:00 مساءً – STC SPORTS 2