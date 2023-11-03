رسميا.. يايا توريه مساعدًا لروبرتو مانشيني في المنتخب السعودي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد مع الإيفواري يايا توريه كمساعد أول للإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول.
وبحسب الاتحاد السعودي فإن التعاقد مع يايا توريه جاء بناءً على طلب مانشيني في ضمه ضمن طاقمه الفني للفترة القادمة.
وأوضح أن يايا توريه يملك سجلا تدريبيًا بدأ قبل أربعة أعوام حيث تنقل بين ثلاثة أندية كمساعد مدرب لأندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأحمد غروزني الروسي و ستاندارد لييج البلجيكي ومدربًا لفريق تحت 16 عامًا بنادي توتنهام.
في حين قال ستاندارد دي لييج في بيان: "قرر مساعد مدربنا الانضمام إلى طاقم المنتخب السعودي حيث سيجد روبرتو مانشيني كمدرب رئيسي والذي كان مدربه بين عامي 2010 و2013 في مانشستر سيتي".
وأضاف: "يشكر ستاندارد دي لييج يايا توريه على مساهمته خلال الأشهر القليلة الماضية ويتمنى له التوفيق في بقية حياته المهنية".
ويمتلك يايا توريه، البالغ من العمر 40 عاما، سجلا حافلا بالإنجازات كلاعب، حيث لعب لبرشلونة ومانشستر سيتي وموناكو أولمبياكوس وكينجداو الصيني واعتزل في 2020.
ونال توريه لقبا في دوري أبطال أوروبا ولقبا في كأس العالم للأندية و3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين في الدوري الإسباني ولقبا في كأس السوبر الأوروبي ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي و3 ألقاب في كأس رابطة المحترفين ولقبا في كأس ملك إسبانيا ولقبا في كأس الدرع الخيرية ولقبا في كأس السوبر الإسباني.
وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك توريه في 316 مباراة مع مانشستر سيتي و118 مباراة مع برشلونة و30 مباراة مع موناكو و97 مباراة مع منتخب بلاده.
ويلعب منتخب السعودية مع باكستان والأردن، في نوفمبر الحالي، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يشارك في كأس الأمم الآسيوية، حيث يلعب أمام عمان وقيرغيزستان وتايلاند.