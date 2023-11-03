رسميا.. يايا توريه مساعدًا لروبرتو مانشيني في المنتخب السعودي

في حين قال ستاندارد دي لييج في بيان: "قرر مساعد مدربنا الانضمام إلى طاقم المنتخب السعودي حيث سيجد روبرتو مانشيني كمدرب رئيسي والذي كان مدربه بين عامي 2010 و2013 في مانشستر سيتي".

وأضاف: "يشكر ستاندارد دي لييج يايا توريه على مساهمته خلال الأشهر القليلة الماضية ويتمنى له التوفيق في بقية حياته المهنية".

ويمتلك يايا توريه، البالغ من العمر 40 عاما، سجلا حافلا بالإنجازات كلاعب، حيث لعب لبرشلونة ومانشستر سيتي وموناكو أولمبياكوس وكينجداو الصيني واعتزل في 2020.