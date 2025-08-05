6 نجوم يلهبون صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز

تشتعل المنافسة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى بيراميدز، مع بداية الموسم الجديد، فلم تعد المنافسة محصورة بين الأندية فقط، بل امتدت لتشمل صراعًا بين النجوم الذين يمثلون القوة الضاربة لكل فريق.

في هذا التقرير، نستعرض 6 أسماء لامعة يتوقع أن يكون لها تأثير كبير في تحديد وجهة الألقاب هذا الموسم مع قرب بداية الدوري المصري في موسمه الجديد بشكل رسمي.

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نجوم الأهلي: زيزو وتريزيغيه وتحدي إمام عاشور

بعد رحيل المهاجم المميز وسام أبو علي، الذي كان يعتمد عليه الأهلي في خط الهجوم، أصبح النادي في حاجة ماسة لتعويض قوته الهجومية، يبرز هنا نجمان من العيار الثقيل هما أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه".

زيزو، الذي انضم حديثًا من الزمالك، يمتلك قدرات هجومية فريدة، سواء في تسجيل الأهداف أو صناعتها، وسيشكل إضافة قوية لخط هجوم الأهلي.

أما تريزيغيه، فبعودته إلى الدوري المصري، يمثل قوة هجومية لا يستهان بها، بقدرته على الاختراق والتسديد من مسافات بعيدة.

يتقاضى زيزو وتريزيغيه أعلى راتبين في النادي؛ ما يضعهما تحت ضغط كبير لإثبات جدارتهما، والأهم من ذلك هو التحدي المتمثل في خطف الأضواء من إمام عاشور، الذي كان نجم الفريق الأول في الموسمين الماضيين، فهل سيتمكن الثنائي الجديد من تقديم أداء ينسي الجماهير تألق عاشور؟

نجما الزمالك.. السعيد وكايد.. خبرة وحماسة

في الزمالك، يعلق الجمهور آمالًا عريضة على نجمين يمكنهما إعادة الفريق إلى طريق البطولات، عبد الله السعيد، الذي جدد عقده مؤخرًا، يمثل خبرة كبيرة في خط الوسط.

بفضل رؤيته الثاقبة وقدرته على صناعة اللعب، يتوقع أن يكون السعيد حجر الزاوية في خطط الزمالك الجديدة، ودوره لن يقتصر على الملعب فقط، بل سيكون له دور قيادي في توجيه اللاعبين الشباب.

والوافد الجديد آدم كايد، الجناح الفلسطيني، يمكن أن يكون مفاجأة الموسم، يتميز كايد بالسرعة والمهارة، وقد يكون الحل الأمثل للمشاكل الهجومية التي عانى منها الفريق، ويذكرنا البعض بما قدمه وسام أبو علي للأهلي قبل رحيله، فهل ينجح كايد في ترك بصمة مماثلة مع الزمالك؟

نجوم بيراميدز: إيفرتون ومايلي.. قوة هجومية ضاربة

بيراميدز، المنافس الثالث على اللقب، يمتلك هو الآخر ترسانة من النجوم، إيفرتون، الجناح الأيسر البرازيلي، يُتوقع أن يشكل إضافة هجومية كبيرة، بمهاراته الفردية وقدرته على صناعة الأهداف، وسيشكل ثنائيًّا خطيرًا مع بقية المهاجمين.

وفيستون مايلي، أحد أبرز الأسماء في تشكيلة الفريق، يمتلك سجلًا تهديفيًّا مميزًا، ووجوده في خط الهجوم يمنح بيراميدز عمقًا هجوميًّا وقوة في إنهاء الهجمات، الثنائي إيفرتون ومايلي سيشكلان جبهة هجومية لا يستهان بها، وقد يكونان مفتاح حلم بيراميدز في تحقيق لقب الدوري.

هؤلاء النجوم الستة سيشعلون المنافسة، وكل واحد منهم يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، فهل سيتمكن نجوم الأهلي من تعويض رحيل أبو علي والتفوق على إمام عاشور؟ وهل ستعيد خبرة السعيد وحماسة كايد الزمالك إلى القمة؟ وهل سيحقق إيفرتون ومايلي حلم بيراميدز؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.