كشف هاني زهران محامي عبدالله السعيد لاعب الزمالك، عن حقيقة إمكانية معاقبة النادي الأهلي بإيقافه عن القيد حال عدم سداد الغرامة الموقعة على النادي الأحمر.

وحصل السعيد على قرار نهائي من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" تلزم الأهلي المصري بدفع ما يعادل 3 ملايين ونصف المليون جنيه مصري لصالحه بحسب بيان صحفي صادر عن هاني زهران محامي اللاعب.

وأشار البيان إلى أن الأهلي أمامه شهر واحد لسداد هذا المبلغ وإلا سيُعَاقَب.

وراجت تقارير صحفية مصرية، بأن الأهلي مهدد بإيقاف القيد أو خصم النقاط من رصيده بالدوري المصري، حال عدم دفع مستحقات عبدالله السعيد.

وقال محامي اللاعب في تصريحات تليفزيونية: "حصلنا على عدة أحكام بشأن قضية عبد الله السعيد من خلال رفع الحجز على أرصدته، والغرامة التي وُقِّعَت على الأهلي هي 63 ألف فرنك سويسري".

وأضاف: "مدة دفعها خلال 30 يوماً، وعند التأخير يكون هناك فرض فوائد".

وعن حقيقة إمكانية فرض عقوبة من الفيفا على الأهلي حال عدم السداد قال: "لن يتم إيقاف القيد للأهلي إلا بأخذ إجراءات، وليس بالضرورة فرض الإيقاف، فقد تكون عقوبات أخرى".

وتعود الأزمة إلى عام 2018، حين أعلن الأهلي تجديد عقد لاعبه عبد الله السعيد، ثم خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق ليعلن توقيع اللاعب له للانضمام إلى الفريق الأبيض في الموسم التالي في صفقة انتقال حر.

وجاءت تصريحات رئيس الزمالك لتدفع إدارة الأهلي لعرض اللاعب للبيع، ورحل بالفعل إلى الأهلي السعودي في صيف 2018، ولكن عقده شمل بندًا يمنعه من العودة إلى الدوري المصري إلا بموافقة الفريق الأحمر.

وعاد السعيد مجددا للدوري المصري من بوابة بيراميدز في شتاء 2019 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الأهلي السعودي ما دفع إدارة الأهلي المصري لشكوى اللاعب لدى مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية.

وحصلت إدارة الأهلي على حكم بإلزام السعيد بسداد مليوني دولار وفقًا للعقد، وتم الحجز على ممتلكاته، ولكن اللاعب لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" وأثبت أحقية انتقاله لبيراميدز.

ولجأ اللاعب للمحكمة الرياضية لإلزام الأهلي بسداد تكاليف لجوئه إلى القضاء.