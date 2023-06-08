ألفونسو ديفيز يرد على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

ردَّ ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ ومنتخب كندا، على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني التي انتشرت في الأيام الأخيرة.

وربطت تقارير صحفية إسبانية بين ديفيز وريال مدريد في ظل بحث النادي الإسباني عن ظهير أيسر مميز إثر رغبته في التخلص من الظهير الفرنسي الحالي فيرلاند ميندي.

ودعم ريال مدريد مركز الظهير الأيسر بالفعل بفيران غارسيا، لكن حسب التقارير، يرغب النادي في بيع فيرلاند ميندي الذي غاب عن أغلب فترات الموسم للإصابة والتعاقد مع لاعب آخر.