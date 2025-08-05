يريد فريق بطولات.. كريستيانو رونالدو يبلغ إدارة النصر بأهم أهدافه

كشف الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا"، عن أبرز الأهداف التي وضعها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على طاولة إدارة النصر السعودي لكي يحقق الفريق البطولات الموسم المقبل.

وبدأت إدارة النصر الاستعانة بخطط وضعها رونالدو ليعود الفريق لمسار البطولات، كان أبرزها التخلص من عدة لاعبين لا يحتاجهم الفريق مثل الكولومبي جون دوران، وأوتافيو وإيميريك لابورت، والاستعانة بمواطنه جورجي جيسوس، ليقود الفريق فنيا لما يمتلكه من خبرة قوية داخل الدوري السعودي، وأيضا التعاقد مع جواو فيليكس، قادما من تشيلسي.

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وينافس النصر الموسم المقبل على عدة محاور يبدأ ضد الاتحاد في السوبر السعودي الذي سيقام في هوتغ كونغ يوم 19 أغسطس الجاري، ثم دوري روشن للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا 2.

وكان النصر نجح في تمديد عقد الأسطورة رونالدو حتى عام 2027، حيث تم وعده ببناء فريق تنافسي قوي.

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وقال خوسيه فيليكس دياز عبر صحيفة "ماركا"، إن "كريستيانو رونالدو يتولى زمام المبادرة في مشروعه الكبير المتمثل في تحويل النصر إلى فريق بطل بكل المقاييس، ورغم أن المهمة ليست سهلة، إلا أن ملامح التغيير بدأت بالظهور من خلال التعاقدات الأولى، على رأسها البرتغالي جواو فيليكس، بالإضافة إلى الثنائي السعودي البارز عبد الله الجابر ونادر الشراري، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين في تطور دوري روشن السعودي".

وأضاف: "يدرك كريستيانو رونالدو جيدا أن عليه التحرك سريعا لاستعادة المكانة التي فقدها فريقه، ولهذا يضع نصب عينيه عدة أهداف كبيرة كان أبرزها المهاجم الإنجليزي ميسون غرينوود، الذي يلعب حاليا ضمن صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي".

وذكرت تقارير أخيرة أن النصر سيجد صعوبة في ضم غرينوود بسبب تمسك ناديه بخدمات بعد تألقه الموسم الماضي.

وسجّل غرينوود 21 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي؛ ما يؤكد أنه يعيش أفضل فتراته الفنية.