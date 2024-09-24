"حمد الله" يحقق رقمًا تاريخياً بقميص الشباب السعودي

كتب اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب السعودي، إنجازاً تاريخياً بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على الخلود بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء.

وسجل حمد الله الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ثم أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وتقدم الخلود بهدف في الدقيقة 29 عن طريق ميزياني ماوليدا، بينما تعادل جياكومو بونافينتورا للشباب في الدقيقة 36.

ووصل حمد الله إلى الهدف رقم 28 في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين ليتساوى مع الهداف التاريخي للبطولة أمين دابو الذي سجل نفس الرصيد.

وسجل حمد الله 28 هدفاً بقمصان أندية النصر والاتحاد والشباب، كما أنه أكثر لاعب سجل أهدافًا في موسم واحد ببطولة كأس الملك بعدما أحرز 14 هدفاً بقميص النصر موسم 2018 – 2019.

وانضم حمد الله إلى الشباب مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الاتحاد.

وحرص لاعبو الشباب على دعم زميلهم فهد المولد الذي تعرض لأزمة صحية، ويخضع للعلاج حالياً.

وحمل لاعبو الشباب القميص رقم 8 الخاص بفهد المولد عقب نهاية المباراة.