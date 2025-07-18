الإفريقي التونسي يرد على أنباء إقالة المدرب محمد الساحلي ويهدّد برفع قضية

ردّ النادي الإفريقي بقوة على الأنباء التي تم تداولها في الأوساط الرياضية والإعلامية في تونس مساء اليوم الجمعة حول إقالة المدرب محمد الساحلي من مهامه بعد ساعات قليلة من نهاية المعسكر الإعدادي المغلق الأول للفريق.

وقالت مصادر إخبارية اليوم إن مجلس إدارة النادي الإفريقي قرر إنهاء التعاقد مع المدرب محمد الساحلي لعدم الاقتناع بطريقة العمل وأداء المجموعة في المعسكر الأول قبل بداية الموسم الجديد.

وكانت "إرم نيوز" تواصلت مع مصدر رسمي من الإفريقي بعد تدوال أنباء حول إقالة محمد الساحلي، إذ نفى نائب رئيس النادي مهدي ميلاد أية نية للإدارة في فسخ عقد المدرب الجديد، بينما أشار رئيس النادي محسن الطرابلسي إلى أن اجتماعا مع الساحلي يتواصل لتقييم عمل الجهاز الفني في أعقاب المعسكر الإعدادي.

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ونشر النادي الإفريقي بيانا رسميا مساء الجمعة للرد على الأنباء الواردة حول جهازه الفني نافيا أن يكون المسؤولون قد تطرقوا لإمكانية إنهاء مهام محمد الساحلي من على رأس الجهاز الفني.

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وقال النادي الإفريقي في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك" : يهمّ جمعية النادي الإفريقي أن توضّح لأحبّائها الكرام وجماهيرها العريضة أنّ ما ورد على الصفحة الرسمية لإذاعة موزاييك أف أم بخصوص موضوع فكّ الارتباط مع مدرّب أكابر كرة القدم، السيّد محمد الساحلي، لا أساس له من الصحّة".

يهمّ جمعية النادي الإفريقي أن توضّح لأحبّائها الكرام وجماهيرها العريضة أنّ ما ورد على الصفحة الرسمية لإذاعة موزاييك أف... Posted by Club Africain on Friday, July 18, 2025

وتابع البيان: "تؤكّد الهيئة المديرة للنادي الإفريقي رفضها القاطع لمثل هذه الإشاعات، وتدعو إلى التصدّي لها بكل الوسائل والسبل القانونية، لما قد تسبّبه من تشويش ومحاولة التأثير على أجواء النادي".

وأشار الإفريقي إلى أنّ اللجنة القانونية للنادي ستتولّى القيام بالإجراءات اللازمة ضدّ هذه الإذاعة، بما يضمن حقوق النادي وسمعته.

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ودعا الإفريقي الجماهير الوفيّة إلى ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والصفحات المشبوهة، والإذاعات غير المسؤولة، مؤكدا أنه يهيب بالمشجعين إلى اعتماد القنوات الرسمية للنادي كمصدر وحيد للمعلومة"، وفق ما ورد في البيان.

وراجت معلومات في أوساط الإفريقي أن نتيجة المباراة الودية التي أجراها الإفريقي أمام فريق من الهواة من الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة وفاز فيها (3 ـ 1) هي التي أججت غضب المشجعين ومسؤولي النادي وتسببت في تداول إمكانية إقالة الجهاز الفني قبل بداية الموسم.

وتم تعيين محمد الساحلي في منتصف شهر يونيو الماضي مدربا جديدا للإفريقي خلفا للفرنسي دافيد بيتوني الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج في نهاية موسم 2024 ـ 2025.