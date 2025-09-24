لعنة الرباط الصليبي.. ليفربول يفقد نجمه حتى نهاية الموسم

تعرض ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لضربة موجعة بعد إصابة نجمه الشاب جيوفاني ليوني بقطع على مستوى الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الفريق أمام ساوثامبتون أمس الثلاثاء.

ووفقا لما أورده الصحفي الموثوق في شبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، تعرض ليوني (18 عامًا) إلى إصابة خطيرة جدا ستبعده لمدة طويلة عن الملاعب.

وأضاف رومانو، أن اللاعب الإيطالي الشاب الذي شارك في مباراة واحدة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، والذي انضم لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 31 مليون يورو من بارما، أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وقدم جيوفاني ليوني أداءً رائعًا في أول مباراة له في كأس الرابطة ضد ساوثهامبتون (2-1) يوم الثلاثاء، لكن سوء الحظ رافقه في أول ظهور له بالإصابة اللعينة التي تعد أكثر الإصابات خطرا على لاعبي كرة القدم.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، يعاني قلب الدفاع الإيطالي من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وبالتالي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و7 أشهر على الأقل ما يعني أن عودته للمشاركة مع فريقه قد تتأجل لشهر مايو 2026.

وكان مدرب ليفربول، آرني سلوت، أكد بعد مباراة فريقه أمام سامثامبتون أن جيوفاني ليوني قد يكون أصيب على مستوى الرباط الصليبي، وكان المدرب الهولندي محقّا في تقديره.

وأجرى ليوني اليوم كشوفا أكدت بالفعل الأخبار التي أوردتها قناة سكاي إيطاليا بأن المدافع الإيطالي يعاني من قطع خطير في الرباط الصليبي للركبة.