ملخص وأهداف مباراة الاتحاد وفولهام (فيديو)

تأخر فريق الاتحاد السعودي بهدف نظيف أمام نظيره فولهام الإنجليزي، خلال المباراة الودية التي تجمعهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

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ويخوض "العميد" هذه المواجهة في إطار تحضيراته للموسم المقبل، بعدما تعرّض لخسارة أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت الماضي، ضمن المعسكر التدريبي في البرتغال.

كما سبق أن خسر الاتحاد برباعية نظيفة أمام فنربخشة التركي في أولى مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي.

ويسعى الفريق السعودي لرفع مستوى لياقته البدنية والفنية خلال هذه المباريات التحضيرية، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي النصر في كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في أغسطس المقبل.

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وأحرز فولهام التقدم مبكرًا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، عبر لاعبه ويلسون، الذي سجل هدفًا جميلا.وجاء الهدف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف سميث رو الهدف الثاني لنادي فولهام، في الدقيقة 21.