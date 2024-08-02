فجّر البرازيلي مارسيلو سالازار، "مكتشف المواهب" في نادي النصر السعودي، مفاجأة بشأن تصرفات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ انضمامه إلى نادي العاصمة السعودية.

وانضم رونالدو إلى النصر في يناير من العام 2023، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبيل كأس العالم 2022.

مارسيلو سالازار عمل في منصب "المدير التنفيذي" لفريق كرة القدم بالنصر، قبل أن يتولى منصب "مكتشف المواهب" في النادي؛ لتكون مهمته إعداد فريق للمستقبل.

وقال سالازار، في تصريحات لشبكة "placar"، إن رونالدو دائمًا ما يكون جادًا في التدريبات؛ بل ويظهر غضبه في كثير من اللقطات، قائلا: "عندما يتم احتساب تسلل ضد اللاعب في التدريبات؛ يذهب رونالدو على الفور إلى الكاميرات، من أجل مشاهدة اللقطة بنفسه، والحكم عليها".

وأضاف: "رونالدو يراقب الجميع في التدريبات وصالة الألعاب الرياضية؛ إذ لا يحتاج من أي شخص أن يلفت انتباهه، بل يقوم هو بالتواصل المباشر".

وواصل: "أحيانًا كثيرة يفشل رونالدو في السيطرة على عواطفه، هو شخص مخلص وأحيانا كثيرة يبكي حال تعرضه للهزيمة".

واختتم: "أظن أن رونالدو يريد أن يلعب مع نجله كريستيانو جونيور في فريقٍ واحد، وأن يسجل هدفه رقم 1000، وهو قادر على ذلك بالفعل".

وانضم كريستيانو رونالدو في يناير 2023 للنصر في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وتمكن من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي خلال الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، وهو أفضل معدل تهديفي في موسم واحد في تاريخ المسابقة.