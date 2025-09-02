إنزاغي يرفض تواجده.. نيوم ينقذ نجم الهلال السعودي

دخلت إدارة نادي نيوم في مفاوضات مع نادي الهلال السعودي لشراء المدة المتبقية في عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ويسعى نيوم لضم الصربي الدولي، ألكسندر ميتروفيتش، في صفقة مفاجئة تُنهي أزمة اللاعب مع مدرب الفريق الأول، الإيطالي سيمويني إنزاغي.

وكشفت مصادر أن مفاوضات البيع تجري على قدم وساق، حيث تُبدي الإدارة الهلالية مرونة وعدم ممانعة في إتمام عملية الانتقال، شريطة وصول عرض رسمي مُرضٍ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الكلمة الفصل في مصير الصفقة تبقى مُعلقة بيد اللاعب نفسه ووكيل أعماله، خاصة في ظل تلقيهما عرضين منافسين من ناديي الريان والسد القطريين، ما يضع مسألة الوجهة النهائية للمهاجم الصربي محل تساؤل حتى لحظة التوقيع النهائي.

يُذكر أن ألكسندر ميتروفيتش (30 عاماً)، انضم إلى صفوف الفريق الأول بنادي الهلال في أغسطس من العام 2023، قادماً من نادي فولهام الإنجليزي.

ونجح في ترك بصمة قوية حيث شارك في 79 مباراة رسمية، سجل خلالها 68 هدفاً، وقدم 15 تمريرة حاسمة.