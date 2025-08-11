بعد تأكد زواجهما.. كم عدد أبناء كريستيانو رونالدو وجورجينا؟

كشفت جورجينا رودريغيز اقتراب زواجها رسميًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد سنوات من العلاقة التي بدأت عام 2016.

وأعلنت جورجينا الخبر عبر حسابها على إنستغرام، حيث نشرت صورة ليدها وهي ترتدي خاتمًا ضخمًا إلى جانب يد رونالدو، وعلّقت بكلمات مؤثرة: "نعم، أقبل. في هذه الحياة وفي كل حياتي".

وارتبط اسم الثنائي بالزواج منذ فترة، خاصة بعدما وصف رونالدو جورجينا بـ"زوجتي" أثناء حفل جوائز غلوب سوكر في دبي ديسمبر الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا كان قد أوضح في تصريحات سابقة أنه ينتظر اللحظة المناسبة لاتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنه كان واثقًا بنسبة 1000% من حدوثها.

وكانت جورجينا قد أثارت الشكوك في أبريل الماضي عندما ظهرت بخاتم مختلف، بينما كانت صديقاتها يمازحنها دائمًا بسؤال: "متى موعد الزفاف؟".

كم عدد أبنائهما؟

لدى رونالدو وجورجينا ابنتان، آلانا (سبع سنوات)، وبيلا (ثلاث سنوات)، بينما توفي شقيق بيلا التوأم أنجيل بشكل مأساوي أثناء الولادة.

كما ساهمت جورجينا في تربية أطفال رونالدو الثلاثة الآخرين: كريستيانو جونيور (15 عامًا)، وماتيو (ثماني سنوات)، وإيفا ماريا (ثماني سنوات).