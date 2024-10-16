بطولة الملوك.. سينر‭ ‬وألكاراز يتقدمان للدور قبل النهائي بموسم الرياض

بلغ الإيطالي يانيك سينر الدور قبل النهائي لبطولة الملوك الستة الكبار للتنس المقامة على الملاعب الصلبة في الرياض بعدما تغلب 6-صفر و6-3 على دانييل ميدفيديف.

كما حجز الإسباني كارلوس ألكاراز مقعده في الدور قبل النهائي بعدما تفوق 6-4 و6-2 على الدنماركي هولجر رونه.

وتمكن المصنف الأول عالمياً من كسر إرسال ميدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة عام 2021، ثلاث مرات في المجموعة الأولى ليحسمها بسهولة.

وبدت المجموعة الثانية أكثر صعوبة لكن سينر، الفائز بلقبي أستراليا وأمريكا في عام 2024 على الملاعب الصلبة، تفوّق ليتقدم لمواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي حقق 24 لقباً كبيراً وهو رقم قياسي في منافسات الرجال وبطل ألعاب باريس في منافسات فردي الرجال، يوم الخميس.

وفي وقت لاحق، تمكن وصيف بطل ألعاب باريس من تخطي رونه ليتقدم لمواجهة مواطنه رافائيل نادال في الدور قبل النهائي الآخر غداً.

وستكون المباراة الإسبانية الخالصة بمثابة مواجهة بين الأستاذ والتلميذ، إذ تعلم ألكاراز ممارسة التنس في أكاديمية نادال. ومثّل الثنائي إسبانيا في منافسات زوجي الرجال خلال ألعاب باريس التي أقيمت في أغسطس الماضي.

ويتفوق نادال (38 عاماً)، بطل فرنسا المفتوحة 14 مرة وهو رقم قياسي، في المواجهات المباشرة بعدما تفوق مرتين في ثلاث مباريات على ألكاراز.

ويحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار وهي أكبر جائزة مالية تقدم في بطولة للتنس.