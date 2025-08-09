لإخماد التمرد سريعا.. عبد الناصر محمد ينفعل على نجم الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة الأنغولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأبيض، بعد انفعاله واعتراضه على استبداله في أولى مباريات الفريق بالدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس الجمعة.

وكانت علامات الحزن ظهرت على شيكو بانزا بعد قرار الميدر الفني يانيك فيريرا باستبداله في مواجهة سيراميكا بالدقيقة 66.

وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 - 0 في المباراة التي جمعتهما، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المحلي، وسجل هدفي الفريق الأبيض ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

وانفعل عبد الناصر محمد، المدير الإداري للفريق، بشدة على بانزا بسبب غضب اللاعب عقب تغييره في الشوط الثاني، ورفضه مصافحة اللاعبين بعد تغييره وجلوسه على مقاعد البدلاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "عبد الناصر وجه تحذيرا شديد اللهجة لشيكو بانزا بسبب ما بدر منه".

وأضاف: "عبد الناصر محمد انفعل على بانزا بسبب اعتراض اللاعب على تغييره، وحذره من تكرار هذا الأمر وإلا سيوقع عليه غرامة كبيرة مالية".

وتابع: "اللاعب اعتذر للمدير الفني ومدير الكرة وأكد عدم تكرار هذا التصرف مرة أخرى".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لمدة 66 دقيقة، لكنه لم يتمكن من ترك بصمة قوية في المباراة.

وخلال مشاركته، سجل بانزا 33 لمسة للكرة، وأكمل 9 تمريرات من أصل 16 بنسبة دقة بلغت 56%، دون تسجيل أي تمريرة أساسية.

ووقع بانزا، الذي انضم إلى الزمالك قادما من نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقدا لمدة 4 مواسم يمتد حتى 2029.