تراجعت للمركز 29 عالميا.. كيف تهاوت صورة أنس جابر الأيقونية في عالم التنس؟

لا تزال مسيرة نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر تلهم الكثير من اللاعبات الواعدات والموهوبات في رياضة الكرة الصفراء في أفريقيا والعالم العربي، وتعد أنموذجا يحتذى به في المنافسة على الألقاب والتتويجات في رياضة تكاد تكون حكرا على الولايات المتحدة وبلدان أوروبا في المقام الأول.

لكن النجمة التي بلغت في أغسطس الماضي عامها الثلاثين، أثارت الكثير من الجدل والغموض حول مستقبل مسيرتها في عالم التنس وسط تكهنات بخروجها من دائرة المنافسة حتى على بطولات الصف الثاني في التنس، وتهاوي مكانتها في رابطة لاعبات التنس المحترفات (WTA) بعد أن كانت إلى زمن غير بعيد واحدة من اللاعبات الأوليات في المراهنة على بطولات "غراند سلام" الكبرى.

وأثار تراجع أنس جابر إلى المركز 29 عالميا، أمس الاثنين، بعدما كانت خلال الشهر الماضي في المركز 21، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية في تونس وسط تداول معلومات حول اقتراب مسيرتها من الانتهاء، خصوصا بعدما أعلنت الأسبوع قبل الماضي أنها ستغيب عن كل المسابقات في كرة المضرب حتى نهاية العام 2024 على أن تعود للمنافسة في بداية 2025.

إصابات متلاحقة ولغز الجهاز الفني

ومنذ تتويجها في سبتمبر 2023 بلقب بطولة نينغبو الصينية، لم تحرز أيقونة الكرة الصفراء العربية أي لقب في مسار بطولات رابطة محترفات التنس.

وخلال تلك البطولة فازت أنس جابر على الروسية ديانا شنايدر 6-2 و6-1 السبت في النهائي لتحرز خامس ألقابها، والأخير حتى الآن في مسيرتها التي كانت تعد بالكثير.

وبإقرار العديد من المقربين منها، ومتابعي رياضة التنس، عانت أنس جابر كثيرا من الإصابات التي حدت من أدائها وتسببت في خسارتها للكثير من الألقاب في مراحل متقدمة من السباق.

وفي 2023، كانت اللاعبة التونسية قد بدأت الموسم بشكل رائع إذ توجت ببطولة تشارلستون الأمريكية المفتوحة ذات الـ1000 نقطة، وفي يوليو من العام ذاته، كانت على أهبة تحقيق إنجاز أسطوري بالتتويج ببطولة ويمبلدون بعد أن كانت كل الظروف مواتية لتمنح رياضة التنس العربية أول تتويج على الإطلاق ببطولة كبرى من بين الأربع بطولات غراند سلام.

وخسرت جابر في تلك البطولة النهائي أمام المغمورة ـ في ذلك الوقت ـ ماركيتا فوندروسوفا ـ في مباراة خاطفة لم تدم أكثر من ساعة.

وعقب تلك الخسارة، حرصت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، على مواساة نجمة التنس التونسية، في مقطع مؤثر جدا تخللته دموع اللاعبة.

وفي الحقيقة، لم تكن تلك الخسارة هي الأولى للنجمة التونسية، التي كانت قبل ذلك بعام بلغت النهائي في البطولة ذاتها وخسرت أمام الكازاخية ريباكينا (2 ـ 1)، بعد أن كانت تغلبت على أسطورة اللعبة، سيرينا ويليامز في مباراة لا تزال ذاكرة عشاق التنس تحتفظ بها.

ورغم أنها أصبحت أول لاعبة تنس عربية وأفريقية تبلغ نهائي إحدى بطولات غراند سلام إلا أن النجمة التونسية خسرت النهائي، قبل أن يتكرر الأمر بعد ذلك بأسابيع، وتحديدا في بطولة أمريكا المفتوحة عندما خسرت النهائي الثاني في ظرف شهرين أمام البولندية إيغا شيانتيك.

وخلال العام الحالي، خسرت أنس جابر أغلب المواعيد التي كان عشاقها ينتظرون أن تحقق فيها انتفاضة تعيد إليها "شمس الألقاب" لكنها غادرت كل البطولات الكبرى والمصنفة ضمن مسار موسم "دابل يو تي أي".

خلافات مع الاتحاد واللجنة الأولمبية

وفي يونيو الماضي، وبينما كانت الجماهير الرياضية في تونس، تمني النفس بأن تكون أنس جابر حاملة لآمال البلاد في أولمبياد باريس 2024، فاجأت نجمة التنس العربية، الجميع عندما أكدت عبر حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام" بقرارها عدم المشاركة في منافسات التنس بدورة الألعاب الأولمبية 2024، وذلك بعد التشاور مع الفريق الطبي، بحسب تصريحها.

وأثار ذلك القرار تكهنات عدة حول وجود خلافات بين اللاعبة واللجنة الأولمبية التونسية بسبب المنح المالية المرصودة للرياضيين، إذ راجت معلومات حول حرمانها من المنحة التي ترصدها السلطات للاعبة بقرار فردي ـ وفق زعم بعض التقارير ـ من رئيس اللجنة الأولمبية في تونس محرز بوصيان.

وأثير إثر ذلك جدل مستمر حول خلاف جديد بين أنس جابر والاتحاد التونسي للعبة، وتحديدا رئيسة الاتحاد سلمى المولهي بسبب ما قيل إنه موقف أنس جابر من الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورجح كثيرون أن إصابات أنس جابر المتلاحقة لم تكن هي السبب الوحيد وراء تهاوي مكانتها في عالم الكرة الصفراء، بل أن لاختياراتها أفراد فريقها في الجهاز الفني دورا في ذلك.

ويذكر أن أنس جابر تعاقدت مع زوجها كريم كمون ليكون المعد البدني ومدرب اللياقة الخاص بها، بينما يدربها عصام الجلالي.

وأثار تعاقد أنس جابر مع زوجها كريم كمون ليكون عنصرا ضمن فريقها التدريبي جدلا واسعا تزامن مع تلاحق إصاباتها.

وعلى امتداد مسيرتها الرياضية، أحرزت أنس جابر 5 ألقاب ضمن رابطة التنس للاعبات المحترفات كان أولها في بيرمنغهام عام 2021، ثم فازت ببطولة مدريد وبطولة تشارلستون وبطولة كولن وأخيرا بطولة نينغبو في الصين في سبتمبر 2023.