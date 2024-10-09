بتصويت الجماهير.. كول بالمر يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اختيار كول بالمر أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2023-2024 بتصويت الجماهير.

وتفوق لاعب وسط تشيلسي (22 عاما) على لاعب وسط ريال مدريد جود بيلينغهام الذي جاء في المركز الثاني، ومهاجم آأرسنال بوكايو ساكا، الفائز بالنسختين السابقتين، الذي حل ثالثا.

خاض بالمر مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا في الفوز 2-صفر على أرضه أمام مالطا في نوفمبر 2023 وبلغ رصيده حاليا تسع مباريات دولية مع المنتخب الأول بما في ذلك خمس مباريات في بطولة أوروبا 2024 وسجل هدفين في تلك الفترة.

وجاء أحد أهدافه في المباراة النهائية التي خسرتها بلاده أمام إسبانيا في برلين في يوليو الماضي بعد أن صنع هدف الفوز لزميله أولي واتكينز في وقت متأخر من المباراة ضد هولندا في الدور قبل النهائي.

وأصبح بالمر، الذي سجل 6 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أول لاعب من تشيلسي يفوز بالجائزة منذ أن فعلها مساعد مدرب إنجلترا الحالي آشلي كول في 2010.