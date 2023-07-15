فريق سانت لويس يحذر مشجعيه من ارتداء أي قمصان تخص ميسي في مواجهة إنتر ميامي
حذّر نادي سانت لويس الأمريكي مشجعيه من ارتداء أي قمصان تخص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مواجهة فريق إنتر ميامي، فجر الأحد، في مسابقة الدوري الأمريكي لكرة القدم.
ويواجه فريق إنتر ميامي، الذي انضم له ليونيل ميسي مؤخرا، نظيره سانت لويس سيتي على ملعب "السيتي بارك" الذي يتسع لـ22500 ألف مشجع، في مباراة صعبة ضد متصدر المسابقة.
وقال النادي، في بيان أصدره اليوم السبت: "اعرف قبل أن تذهب، لن يُسمح ببعض الملابس في منطقة مشجعي سانت لويس، بما فيها جميع القمصان التي تخص ليونيل ميسي، سواء لإنتر ميامي أو الأرجنتين أو برشلونة أو فريقه السابق باريس سان جيرمان، أو فريق نشأته نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، أو حتى فريق طفولته غراندولي".
ووصل النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي إلى فلوريدا، الثلاثاء الماضي، تمهيدًا لانتقاله رسميًّا إلى نادي إنتر ميامي.
وأعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، يوم الجمعة، فسخ تعاقد المكسيكي رودولفو بيزارو بالتراضي، تمهيدا لضم ميسي بشكل رسمي.
ويمتلك كل فريق في الدوري الأمريكي قائمة مكونة من 3 لاعبين فقط تُسمى اللاعب المحدد، وهم الثلاثي الذين يتقاضون رواتب أعلى من الحد الأقصى للدوري الأمريكي.
ويضم إنتر ميامي في صفوفه من قائمة اللاعب المحدد كلا من: الفنزويلي جوزيف مارتينيز والبرازيلي جورجي والمكسيكي بيزارو الذي رحل.
ومن المقرر أن يوقِّع النجم الأرجنتيني على عقد لمدة عامين ونصف العام ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنويًّا وفقًا للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد يوم الأحد.
وما زال إنتر ميامي يتذيل ترتيب القسم الشرقي برصيد 18 نقطة من 21 مباراة.