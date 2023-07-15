فريق سانت لويس يحذر مشجعيه من ارتداء أي قمصان تخص ميسي في مواجهة إنتر ميامي

حذّر نادي سانت لويس الأمريكي مشجعيه من ارتداء أي قمصان تخص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مواجهة فريق إنتر ميامي، فجر الأحد، في مسابقة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويواجه فريق إنتر ميامي، الذي انضم له ليونيل ميسي مؤخرا، نظيره سانت لويس سيتي على ملعب "السيتي بارك" الذي يتسع لـ22500 ألف مشجع، في مباراة صعبة ضد متصدر المسابقة.

وقال النادي، في بيان أصدره اليوم السبت: "اعرف قبل أن تذهب، لن يُسمح ببعض الملابس في منطقة مشجعي سانت لويس، بما فيها جميع القمصان التي تخص ليونيل ميسي، سواء لإنتر ميامي أو الأرجنتين أو برشلونة أو فريقه السابق باريس سان جيرمان، أو فريق نشأته نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، أو حتى فريق طفولته غراندولي".