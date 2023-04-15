بسبب احتجاج مشجعي النادي.. الشرطة توفر الحماية لرئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس

يحصل أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي على حماية من الشرطة وسط التوترات المتزايدة مع مشجعي النادي مع احتجاج الألتراس على أسعار التذاكر وتضييق الأمن على اللافتات والأعلام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" حصل أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي على حماية الشرطة بسبب التوترات المتزايدة بينه وبين بعض مشجعي النادي.

وتم اتخاذ الإجراءات بعد احتجاج من مشجعي نابولي، الذين التزموا الصمت خلال الخسارة 0-4 أمام ميلان في وقت سابق من هذا الشهر.