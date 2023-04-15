بسبب احتجاج مشجعي النادي.. الشرطة توفر الحماية لرئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس
يحصل أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي على حماية من الشرطة وسط التوترات المتزايدة مع مشجعي النادي مع احتجاج الألتراس على أسعار التذاكر وتضييق الأمن على اللافتات والأعلام.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" حصل أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي على حماية الشرطة بسبب التوترات المتزايدة بينه وبين بعض مشجعي النادي.
وتم اتخاذ الإجراءات بعد احتجاج من مشجعي نابولي، الذين التزموا الصمت خلال الخسارة 0-4 أمام ميلان في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاء الألتراس مشاعل داخل الملعب، حيث أعربوا عن عدم موافقتهم على أسعار التذاكر، وكذلك القواعد الصارمة فيما يتعلق باللافتات والأعلام.
ومن المؤكد أن خسارة نابولي 1-0 أمام ميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لن تساعد في تحسين المزاج العام للنادي.
ومع ذلك، على الرغم من الاستياء من دي لورينتيس، يتصدر نابولي الدوري الإيطالي ويبتعد بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه لاتسيو بمباراة مؤجلة، علمًا بأن نابولي لم يفز باللقب منذ 1990. (نابولي لعب مباراة أقل)
وسيعود نابولي، اليوم السبت، عندما يستضيف فيرونا، ثم سيرحب بميلان في ملعب دييغو أرماندو مارادونا في دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلعون لقلب تأخرهم 0-1 في الذهاب بعد هدف إسماعيل بن ناصر.
وأرخص سعر لتذاكر مباراة نابولي هي 90 يورو (80 جنيهًا إسترلينيًا)، مما تسبب في توتر بين مشجعي نابولي.
واشترى دي لورينتيس نادي نابولي، في العام 2004، عندما أفلس النادي وهبط إلى الدرجة الثالثة في كرة القدم الإيطالية.