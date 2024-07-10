حل أزمة ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

كشف وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، حقيقة تصريحاته بشأن عدم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة في الدوري المصري على الملعب، وأنه سيتم إغلاقه للصيانة.

ووجه مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، انتقادات حادة لأرضية استاد القاهرة بعد فوز الأهلي الأخير على حساب ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-0، مساء الاثنين الماضي، بالجولة الثلاثين للدوري المصري، قائلا: "كنا نحب اللعب في استاد القاهرة لكن حالة الملعب الآن أصبحت سيئة للغاية بشكل غير عادي ولا أعرف هل المسؤولون عن صيانة الملعب تركوه أم لا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز يوم الجمعة المقبل في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال عبد الوهاب، في تصريحات تلفزيونية: "خرجت في مداخلة لتوضيح وتأكيد ما قاله المدير الفني للأهلي، كولر، وقلت إننا مقدمون جوابا لرابطة الأندية من يوم 28 يونيو الماضي، بضرورة غلق استاد القاهرة لعمل صيانة من يوم الجمعة 26 يوليو المقبل، وليس 12 يوليو موعد إقامة المباراة كما تردد".

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وأضاف: "وقلت إنه حال إغلاق الملعب لا بد أن تكون هناك بدائل؛ لأن الملعب تم إهلاكه ومتحملين من أجل المنتخب والأندية ولكي لا يحدث أزمة، ولكن تم تحريف تصريحاتي وأنا في حالة ذهول بأنني قلت إن الأهلي لن يواجه بيراميدز على استاد القاهرة، وهذا غير حقيقي هل الاستاد يخصني من الأساس؟ بالتأكيد لا.. كل ما قلت إننا مستائين من تصريح مدرب الأهلي في هذا التوقيت، لأننا داعمون لكل الأندية، والمباراة يوم الجمعة وبالتأكيد لم أصرح أننا لن نستقبل المباراة".

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وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثنائية في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري من 23 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر بـ68 نقطة، ولا تزال هناك 4 مباريات مؤجلة للأحمر.