"يويفا" يفتح تحقيقًا ضد ديميرال بسبب احتفاليته أمام النمسا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق ضد ميريح ديميرال، نجم منتخب تركيا، بسبب الاحتفالية التي قام بها بعد الفوز على النمسا، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء في "يورو 2024".

ونجح ديميرال في تسجيل ثنائية منتخب بلاده في الدقيقتين 1 و59 من عمر المباراة، ليقود الأتراك للدور ربع النهائي في مواجهة هولندا، مساء السبت المقبل.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN"، اليوم الأربعاء، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيقًا حول احتفال ديميرال بهدفه الثاني، إذ رفع يديه على شكل رأس الذئب.

وأوضحت التقارير، أن "حركة الذئب ترمز لجماعة متطرفة في تركيا، ومن المحظور استخدامها في ألمانيا وفرنسا والنمسا".

ووفقًا لبيان "يويفا" فقد "عُيِّن مفتش للأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق بشأن السلوك غير اللائق من لاعب منتخب تركيا ميريح ديميرال فيما يتعلق بمباراة تركيا والنمسا. مزيد من المعلومات حول هذه القضية ستكون متاحة في الوقت المناسب".

وانضم ديميرال إلى 3 لاعبين سابقين، في وصافة قائمة هدافي منتخب بلاده على صعيد كأس أوروبا.

وتساوى ديميرال مع هاكان شوكور، وأردا توران، ونهاد قهوجي، الثلاثي السابق، برصيد هدفين لكل منهم في البطولة القارية.

ويقف اللاعبون الأربعة خلف سميح شينتورك، المهاجم المعتزل، الذي يتزعَّم القائمة برصيد 3 أهداف.

وبات مدافع الأهلي السعودي ثالث تركي يسجل هدفين في مباراة واحدة ضمن كأس أوروبا بعد شوكور وقهوجي.

وسجّل شوكور هدفين أمام بلجيكا العام 2000، وقهوجي مثلهما ضد التشيك في نسخة 2008.