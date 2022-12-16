اعتزال سيرجيو بوسكيتس قائد إسبانيا دوليًا بعد وداع المونديال أمام المغرب في دور الـ16
أعلن قائد المنتخب الإسباني سيرجيو بوسكيتس اعتزاله اللعب الدولي بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم بركلات الترجيح أمام المغرب.
وكان لاعب وسط برشلونة البالغ من العمر 34 عامًا ضمن المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وبطولة أوروبا بعدها بعامين.
وقال "بوسكيتس" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، اليوم الجمعة: "لقد تشرفت بتمثيل بلدي وقيادتها إلى القمة وبكوني بطلًا للعالم وأوروبا وبخوض هذا العدد الكبير من المباريات بنجاح متفاوت".
وأضاف: "لكنني بذلت قصارى جهدي دائمًا لتكون كل الأمور على أكمل وجه ممكن وأن يشعر الجميع بأهميتهم وبمساعدة الجميع للقتال لتحقيق نفس الهدف والاستمتاع بتجارب فريدة لا تنسى وتاريخية".
وأرفق لاعب برشلونة المنشور بفيديو يظهر أبرز لحظات مسيرته بدءًا من مشاركته الدولية الأولى، في 2009، مرورًا بلقبي كأس العالم وكأس أوروبا.
وكان "بوسكيتس" أحد أعمدة المنتخب الاسباني على مر السنين، لاسيما عندما توج بلقبه الأول في المونديال بفوز 1-0 على هولندا في التمديد بهدف أندريس إنييستا، واختير ضمن أفضل تشكيلة في البطولة.
ولعب "بوسكيتس" 143 مباراة مع المنتخب كان أولها، في 2009، في الفوز 2-1 على تركيا، وهو ثالث أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات مع إسبانيا بعد سيرجيو راموس وإيكر كاسياس.