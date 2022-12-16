اعتزال سيرجيو بوسكيتس قائد إسبانيا دوليًا بعد وداع المونديال أمام المغرب في دور الـ16

وقال "بوسكيتس" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، اليوم الجمعة: "لقد تشرفت بتمثيل بلدي وقيادتها إلى القمة وبكوني بطلًا للعالم وأوروبا وبخوض هذا العدد الكبير من المباريات بنجاح متفاوت".

وأضاف: "لكنني بذلت قصارى جهدي دائمًا لتكون كل الأمور على أكمل وجه ممكن وأن يشعر الجميع بأهميتهم وبمساعدة الجميع للقتال لتحقيق نفس الهدف والاستمتاع بتجارب فريدة لا تنسى وتاريخية".

وأرفق لاعب برشلونة المنشور بفيديو يظهر أبرز لحظات مسيرته بدءًا من مشاركته الدولية الأولى، في 2009، مرورًا بلقبي كأس العالم وكأس أوروبا.