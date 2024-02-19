رسالة إمام عاشور إلى عبد الشافي بعد إصابته في الرباط الصليبي (صورة)
وجّه اللاعب إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي المصري، رسالة إلى محمد عبد الشافي مدافع الزمالك بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وأعلن نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، إصابة لاعبه محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي.
ونشر إمام عاشور صورة لمحمد عبد الشافي من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" وكتب عليها: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، سلامتك يا كابتن".
وتزامل إمام عاشور مع محمد عبد الشافي في الزمالك، قبل أن ينتقل الأول إلى ميتلاند الدنماركي ومنه إلى الأهلي.
وكان محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف عبر المركز الإعلامي عن إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.
وأكد رئيس الجهاز الطبي أن "عبد الشافي" خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وطريقة العلاج المناسبة.
وشدد على أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا، خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرض حالته على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار حسين لبيب رئيس النادي.
ويعاني الزمالك على مستوى الظهير الأيسر بعد إصابة أحمد فتوح بتمزق في العضلية الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في ساحل العاج، بالإضافة لرحيل عبدالله جمعة إلى بلدية المحلة.
وكان الزمالك أعلن أيضًا، في السادس من فبراير/ شباط الجاري، إصابة المدافع محمود حمدي (الونش) بقطع جزئي في الرباط الصليبي.
ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المحلي.
وتراجع الزمالك للمركز 13 برصيد 11 نقطة لكن يتبقى له 4 مباريات مؤجلة في حال الفوز بها سيتقدم كثيرًا في ترتيب المسابقة.
كما سيخوض الفريق مواجهة مهمة أمام غريمه الأهلي، في الثامن من مارس/ آذار المقبل، في نهائي كأس مصر الذي تستضيفه السعودية.