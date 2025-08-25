إلى الجميع.. فينيسيوس يوجه رسالة نارية عبر إنستغرام (صورة)

يبدو أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أراد إيصال رسالة واضحة للجميع عقب تألقه في مواجهة أوفييدو، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، رغم نزوله كبديل في الشوط الثاني.

وخطف النجم البرازيلي الأضواء في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بسبب الأجواء المشحونة التي صاحبت مشاركته في فوز ريال مدريد على ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة بملعب نويفو كارلوس تارتيري.

أخبار ذات علاقة سر تغيير الموقف.. لماذا قرر ريال مدريد طرد فينيسيوس جونيور؟

أخبار ذات علاقة توتر كبير.. ريال مدريد يهدد فينيسيوس جونيور

النجم البرازيلي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء في قرار أثار الانتباه، قبل أن يدفع به المدرب تشابي ألونسو في الدقيقة 63 بديلًا لمواطنه رودريغو.

ومنذ لحظة نزوله، واجه فينيسيوس صافرات استهجان وهتافات مسيئة من جماهير الفريق المضيف.

وبلغ التوتر ذروته بعد الهدف الثاني للفريق الملكي الذي سجله كيليان مبابي من صناعة فينيسيوس، حيث توجه الأخير إلى مدرجات أوفييدو محتفلًا بطريقة مستفزة، ما دفع الجماهير إلى إلقاء زجاجة باتجاهه من المدرجات.

لكن المشهد الأكثر جدلًا جاء في الوقت بدل الضائع حين سجل فينيسيوس الهدف الثالث للريال، ليحتفل هذه المرة بإشارة "الهبوط إلى الدرجة الثانية" موجهة لجماهير أوفييدو، التي واصلت إطلاق الصافرات ضده حتى صافرة النهاية.

وعقب المباراة نشر "فيني" صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" وهو يحتفل بعد الفوز، وعلق عليها قائلا: "هذا أنا"، وهو ما اعتبره المتابعون رسالة حاسمة من اللاعب إلى مدربه تشابي ألونسو، حيث أشارت تقارير إلى غضب اللاعب منه لإجلاسه على دكة البدلاء، ورسالة أيضا لجماهير أوفييدو التي هاجمته بقوة، ولحكم اللقاء أيضا الذي منحه إنذارا بسبب ادعائه السقوط في إحدى اللقطات.