استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تعيين طاقم حكام برتغالي لقيادة مواجهة الهلال والنصر، في نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلتقي ناديا الهلال والنصر في أبها، مساء السبت، بعدما تأهلا للنهائي على حساب الأهلي والتعاون.

وكان النصر قد تأهل إلى نهائي السوبر السعودي، بفوزه على نظيره التعاون بثنائية نظيفة، فيما حجز الهلال مقعده بكسبه الأهلي بركلات الترجيح 4-1، بعد نهاية الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.

وسيتولى إدارة مباراة نهائي كأس السوبر، الحكم البرتغالي أرتور دياز، ويُعاونه مواطناه بيدرو ريبيرو وبيدرو مارتينيز حكمين مساعدين، والحكم الرابع فيصل البلوي.

وسيشرف تياغو مارتينز على تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ويساعده هيلدر مالهيرو.

وصاحب تعيين الحكم أرتور دياز جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت تقارير برتغالية الأيام الماضية أن الحكم سيلعن اعتزاله رسميًّا عالم التحكيم، وهو الأمر الذي أثار استغراب المشجعين لتعيين حكم في نهاية مسيرته لمباراة مهمة مثل نهائي السوبر السعودي.

ووفقًا لما ذكره موقع "SICNoticias"، فقد قرر الحكم الدولي آرتور سواريس دياز إنهاء مسيرته المهنية، عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد أن أدار مباريات في بطولة أمم أوروبا 2024.

وأدار الحكم البرتغالي 3 مباريات في بطولة أمم أوروبا 2024، التي أقيمت في ألمانيا.

وقبل ذلك، كان قد أدار مباريات في بطولة أمم أوروبا 2020، ودورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكأس العالم تحت 20 سنة في عام 2015، من بين مسابقات أخرى، وهو يشغل الفئة الأولى منذ عام 2004، وأصبح حكمًا دوليًّا في عام 2010.

سواريس دياز، المولود في فيلا نوفا دي جايا، منتسب إلى اتحاد كرة القدم في بورتو، وقد أدار نهائي دوري أوروبا للمؤتمرات 2023/24، في مايو، إذ فاز أولمبياكوس على فيورنتينا، وأدار نهائي كأس البرتغال مرتين، في عامي 2016 و2020.