القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)
ينطلق اليوم الخميس دور المجموعات (دور الـ16)من البطولة العربية للأندية الأبطال، التي تقام في السعودية.
وتنقل مباريات البطولة على قنوات "SSC" الناقل الرسمي والحصري للبطولة.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.
وتضم المجموعة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية فرق الاتحاد السعودي، والشرطة العراقي، والترجي والصفاقسي التونسيين.
وتضم المجموعة الثانية السد القطري والوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي.
ويقع الزمالك المصري والاتحاد المنستيري، والنصر والشباب السعوديان في المجموعة الثالثة.
في حين تضم المجموعة الرابعة فرق شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.
وستقام البطولة في السعودية في مدن أبها والباحة والطائف الصيف المقبل.
ووفقًا للاتحاد العربي لكرة القدم فإن قيمة جوائز البطولة تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار.
وأقيمت البطولة بين 2016/2017 و2019/2020 حيث نال الترجي التونسي اللقب ثم النجم الساحلي ثم الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن تتوقف