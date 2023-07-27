القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)

ينطلق اليوم الخميس دور المجموعات (دور الـ16)من البطولة العربية للأندية الأبطال، التي تقام في السعودية.

وتنقل مباريات البطولة على قنوات "SSC" الناقل الرسمي والحصري للبطولة.

وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.