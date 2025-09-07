logo
رياضة

لامين يامال يؤدب غولر.. نجم برشلونة يمنح التركي درسا قاسيا

لامين يامال يؤدب غولر.. نجم برشلونة يمنح التركي درسا قاسيا
لامين يامال وأردا غولرالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 9:52 م

يبدو أن أردا غولر  كان مخطئًا عندما صرح قبل مواجهة إسبانيا بأن اللقاء سيكون صعبًا على الماتادور، لكن ما حدث جاء عكس ذلك تمامًا، بعدما حقق الإسبان فوزًا ساحقًا بسداسية ضمن منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

لم يستطع أردا غولر ودفاع تركيا أن يكونوا ندًا لهيمنة المنتخب الإسباني، فقد ظهروا عاجزين عن التعامل مع سرعة التمريرات والتحركات، ليُفرض التفوق الكامل للماتادور طوال المباراة.

أخبار ذات علاقة

مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم

يامال يقهر غولر.. منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم (فيديو)

 المباراة شهدت تفوقًا كاسحًا لنجوم برشلونة على حساب نجم ريال مدريد، وكان لامين يامال في الواجهة بصناعة هدفين، فيما سجل زميله بيدري هدفين، وأحرز فيران توريس هدفًا، فيما خطف ميرينو الأضواء بهاتريك تاريخي.

أخبار ذات علاقة

لامين يامال نجم منتخب إسبانيا

راوغ خمسة.. لامين يامال يهدر أجمل هدف في تاريخه أمام تركيا (فيديو)

أرقام مميزة لـ جوهرة برشلونة

تألق يامال لم يقتصر على صناعة الأهداف، فقد سدد 6 كرات منها واحدة بين القائمين والعارضة، وأكمل 8 مراوغات ناجحة ليكون أكثر من له مراوغات ناجحة داخل أرض الملعب، وكان أكثر من صنع فرصًا بواقع 4، كما تفوق في 12 التحامًا مع مدافعي منتخب تركيا، ليؤكد تفوقه على أرض الملعب.

أخبار ذات علاقة

مشادة لامين يامال وأردا غولر

بعد سداسية إسبانيا.. تفاصيل المشادة بين غولر ويامال (فيديو)

غياب تام لـ جوهرة ريال مدريد

على النقيض، اختفى أردا غولر تمامًا، فلم يسدد أي كرة على المرمى أو خارجه، واكتفى بمراوغة ناجحة واحدة، وعرضية صحيحة من أصل خمس محاولات، كما فقد الكرة 17 مرة، وبلغت دقة تمريراته 88% بعدما مرر 7 كرات بشكل خاطئ.

بهذا الفوز الكبير، تصدرت إسبانيا جدول المجموعة بالعلامة الكاملة بعد جولتين، فيما تجمد رصيد تركيا عند ثلاث نقاط ليتساوى مع جورجيا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC