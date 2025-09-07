لامين يامال يؤدب غولر.. نجم برشلونة يمنح التركي درسا قاسيا

يبدو أن أردا غولر كان مخطئًا عندما صرح قبل مواجهة إسبانيا بأن اللقاء سيكون صعبًا على الماتادور، لكن ما حدث جاء عكس ذلك تمامًا، بعدما حقق الإسبان فوزًا ساحقًا بسداسية ضمن منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

لم يستطع أردا غولر ودفاع تركيا أن يكونوا ندًا لهيمنة المنتخب الإسباني، فقد ظهروا عاجزين عن التعامل مع سرعة التمريرات والتحركات، ليُفرض التفوق الكامل للماتادور طوال المباراة.

المباراة شهدت تفوقًا كاسحًا لنجوم برشلونة على حساب نجم ريال مدريد، وكان لامين يامال في الواجهة بصناعة هدفين، فيما سجل زميله بيدري هدفين، وأحرز فيران توريس هدفًا، فيما خطف ميرينو الأضواء بهاتريك تاريخي.

أرقام مميزة لـ جوهرة برشلونة

تألق يامال لم يقتصر على صناعة الأهداف، فقد سدد 6 كرات منها واحدة بين القائمين والعارضة، وأكمل 8 مراوغات ناجحة ليكون أكثر من له مراوغات ناجحة داخل أرض الملعب، وكان أكثر من صنع فرصًا بواقع 4، كما تفوق في 12 التحامًا مع مدافعي منتخب تركيا، ليؤكد تفوقه على أرض الملعب.

غياب تام لـ جوهرة ريال مدريد

على النقيض، اختفى أردا غولر تمامًا، فلم يسدد أي كرة على المرمى أو خارجه، واكتفى بمراوغة ناجحة واحدة، وعرضية صحيحة من أصل خمس محاولات، كما فقد الكرة 17 مرة، وبلغت دقة تمريراته 88% بعدما مرر 7 كرات بشكل خاطئ.

بهذا الفوز الكبير، تصدرت إسبانيا جدول المجموعة بالعلامة الكاملة بعد جولتين، فيما تجمد رصيد تركيا عند ثلاث نقاط ليتساوى مع جورجيا.