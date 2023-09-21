تصرف مكتوميناي خلال مباراة بايرن ميونخ يثير غضب جمهور مانشستر يونايتد (فيديو)
أثار سكوت ماكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد غضب جماهير ناديه بسبب تصرفه بعد فقدان الكرة في الدقيقة الـ79 خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ونزل مكتوميناي إلى ملعب أليانز أرينا بديلًا في الدقيقة الـ69 خلال تأخر فريقه في نتيجة المباراة التي انتهت بتفوق الفريق الألماني 4/3.
وأظهرت الصور والفيديوهات، التي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سكوت ماكتوميناي يفقد الكرة لصالح داوت أوباميكانو لاعب بايرن ميونخ في الدقيقة الـ79 أي بعد نزوله بعشر دقائق فقط، لكن اللاعب لم يملك الرغبة في استعادتها.
وفقد مكتوميناي الكرة وهو على نفس الخط مع أوباميكانو وحتى حكم المباراة، لكن الصور أظهرته يجري ببطء خلف الثنائي وهو ما أثار غضب الجمهور.
وخسر مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخه منذ عام 1978.
وعلق أحد المشجعين :" الدقيقة الـ69 - دخول سكوت مكتوميناي، الدقيقة الـ79- سكوت مكتوميناي يفقد الكرة ولا توجد رغبة أو ركض لاستعادتها "غير مقبول!".
وغرد مشجع آخر :"إنه أمر مشين وغير معهود بالنسبة لسكوت، هناك شيء خاطئ يحدث خلف الكواليس".
ويمر مانشستر يونايتد بمنعطف خطير خلال هذا الموسم، حيث تراجعت نتائج الفريق بشكل لافت منذ انطلاق الموسم وسط أزمات عديدة لعدد من اللاعبين، مثل: أنتوني، وجادون سانشو، وهاري ماغواير.
ورغم المستوى السيئ لماكتوميناي مع مانشستر يونايتد، فإن اللاعب يقدم مستويات مرتفعة مع منتخب اسكتلندا خلال المباريات الأخيرة.
ويرتبط ماكتوميناي بالانتقال إلى عدة أندية بينها بايرن ميونخ.