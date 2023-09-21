تصرف مكتوميناي خلال مباراة بايرن ميونخ يثير غضب جمهور مانشستر يونايتد (فيديو)

وأظهرت الصور والفيديوهات، التي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سكوت ماكتوميناي يفقد الكرة لصالح داوت أوباميكانو لاعب بايرن ميونخ في الدقيقة الـ79 أي بعد نزوله بعشر دقائق فقط، لكن اللاعب لم يملك الرغبة في استعادتها.

وفقد مكتوميناي الكرة وهو على نفس الخط مع أوباميكانو وحتى حكم المباراة، لكن الصور أظهرته يجري ببطء خلف الثنائي وهو ما أثار غضب الجمهور.

وخسر مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخه منذ عام 1978.