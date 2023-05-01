رياضيون من قصار القامة في غزة يشكلون فريقا لكرة القدم (فيديو وصور)

وقال زقوت: "في البداية أنا أول ما دربت فريق قصار القامة الكل استغرب، الأصحاب، الأهل، الناس، الجيران، يعني أنت كيف بتدرب فريق زي هيك.. بس لما أنا جيت دربت ولقيت عندهم طموح، ولقيت عندهم فنيات ولقيت عندهم إمكانيات أنا انبسطت معهم وقررت أن أكمل في التدريب معهم على شان نقدر نحقق إنجاز، نحقق شي حلو يليق فيهم لأنهم عندهم حاجات كثيرة بتطلع، عندهم لعب، عندهم فنيات، عندهم مهارات، عندهم حاجات كتير، نفسيا أقسم بالله نفسيا بكون مرتاح جدا معاهم في التدريب أحسن ما أدرب أي فريق ثاني".

وانضم أعضاء الفريق في الآونة الأخيرة إلى نظرائهم الفلسطينيين في لبنان لتشكيل أول منتخب وطني من قصار القامة.

ومن جانبه قال اللاعب علاء مقداد: "إحنا مبسوطين كقصار قامة، مبسوطين كتير إنه إحنا بنتجمّع، أقل ما فيها، وبنمارس ساعتين من حياتنا كل أسبوع، إنه يكون عندنا تدريبات مكثفة لنا في هذه الساعتين علشان تكون عضلاتنا، جسمنا قوي لأي بطولة قادمة إن شاء الله أو أي تجمع لقصار القامة على مستوى العالم".

وإعرابا عن الرضا الذي يشعر به قال هيثم السقا، بينما يجلس في بيته وإلى جانبه ابنته: "ما بتذكر في مرة وقفت قدام مراية إنه أنا حكيت ليش أنا قصير أو ليش أنا هيك أو وين الاختلاف اللي بيني وبين الناس. بالعكس أنا كنت حدا كملت جامعتي، عيلتي كانت موفرة قدامي كل شيء، سايبالي المجال إنه أنا أختار اللي بدي إياها، الجامعة أنا اللي اخترتها، التخصص أنا اللي اخترته، ممارسة كرة القدم أنا كنت بطلع بلعب كورة الساعة ١١ ونص بالليل في الملاعب المعشبة مع مجموعة من صحابي".