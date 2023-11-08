"معركة بافاريا".. بايرن ميونخ يستعد لمنع نجمه من الانتقال لريال مدريد
كشفت صحيفة بيلد الألمانية، في تقرير لها، عن استعداد نادي بايرن ميونخ لخوض معركة من أجل منع انتقال نجم الفريق جمال موسيالا إلى ريال مدريد.
وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن موسيالا هو الخيار الثاني لريال مدريد حال فشل التعاقد مع كيليان مبابي، الصيف القادم.
وينتهي تعاقد بايرن ميونخ مع نجم الفريق موسيالا ذي الـ20 عاما بنهاية موسم 2026.
وانضم موسيالا إلى بايرن ميونخ صيف 2019 باعتباره جوهرة هجومية، إذ أصبح سريعا لاعباً أساسياً في خط وسط الفريق.
وفي 138 مباراة، سجل موسيالا 35 هدفا وصنع 26 آخر.
وحسب بيلد، فإن النادي الألماني مستعد لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على نجمه الذي يتلقى ما يقدر بثمانية ملايين يورو سنويًا.
والأمر واضح لبايرن، حسب التقرير، فإذا أرادوا الاحتفاظ بموسيالا، فسيتعين عليهم مضاعفة الأجر ثلاث مرات تقريبًا، ليصبح تلقائيًا واحدًا من أعلى أصحاب الأجور في النادي.
وبطبيعة الحال، لا يوجد نقص في العروض المقدمة لموسيالا من الأندية الكبرى في أوروبا.
وبالنسبة لموسيالا، فكل الاحتمالات مفتوحة مع صغر سنه، إذ لم يحدد موقفه بعد، رغم ما نشر عن تعليق مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونخ.
وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ جان كريستيان دريسن قد قال:"جمال موسيالا هو أحد أكثر اللاعبين قيمة في العالم، من الأفضل أن نبقيه معنا لأطول فترة ممكنة".
يذكر أن موسيالا هو صديق مقرب من جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الحالي، الذي فاز مؤخرا بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، بعد منافسة مع صديقه نجم بايرن الشاب تحديدا.
وأثبتت صفقات ريال مدريد القادمة من بايرن ميونخ نجاحا كبيرا، مثل توني كروس ودافيد ألابا.