"معركة بافاريا".. بايرن ميونخ يستعد لمنع نجمه من الانتقال لريال مدريد

وانضم موسيالا إلى بايرن ميونخ صيف 2019 باعتباره جوهرة هجومية، إذ أصبح سريعا لاعباً أساسياً في خط وسط الفريق.

وفي 138 مباراة، سجل موسيالا 35 هدفا وصنع 26 آخر.

وحسب بيلد، فإن النادي الألماني مستعد لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على نجمه الذي يتلقى ما يقدر بثمانية ملايين يورو سنويًا.

والأمر واضح لبايرن، حسب التقرير، فإذا أرادوا الاحتفاظ بموسيالا، فسيتعين عليهم مضاعفة الأجر ثلاث مرات تقريبًا، ليصبح تلقائيًا واحدًا من أعلى أصحاب الأجور في النادي.

وبطبيعة الحال، لا يوجد نقص في العروض المقدمة لموسيالا من الأندية الكبرى في أوروبا.