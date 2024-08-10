عبر الدولي المغربي يحيى عطية الله عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الأهلي المصري في الموسم المقبل.

وقال عطية الله في حوار لمنصات ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه لم يتردد في قبول عرض الأهلي المصري رغم تلقيه عدة عروض مؤخرًا.

وانضم عطية الله للأهلي المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة بأحقية شراء عقده من نادي سوتشي الروسي.

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وقال اللاعب المغربي إنه رحب بالانتقال للأهلي بمجرد تلقيه اتصالاً من مدير التعاقدات أمير توفيق مؤكدًا أن المفاوضات لم تستغرق الكثير من الوقت.

وأضاف: "سعيد بتفاعل جماهير الأهلي مع المفاوضات وإعلان التوقيع، وأتمنى أن أقدم كل ما أملك من مجهود لتحقيق الألقاب".

وأكد أنه يتمنى السير على نهج الثنائي المغربي وليد أزارو وبدر بانون كما أن وجود مواطنه رضا سليم سيساعده على التأقلم بشكل أسرع مع أجواء الفريق.

وأوضح أنه يتابع مباريات الأهلي منذ طفولته ويعلم جيداً العديد من نجومه وتحديدًا محمد أبوتريكة.

وعن التونسي علي معلول، قال عطية الله إنه لاعب كبير وله بصمة مميزة مع الأهلي ويتمنى السير على نفس خطاه.

وأكد عطية الله أن جماهير الأهلي هي الحافز الأكبر للفوز بالبطولات، وهي السند سواء في وقت الفوز أو الخسارة.

وأعلن الأهلي مساء أمس الجمعة تعاقده مع اللاعب المغربي ليصبح ثاني صفقات الفريق بعد المدافع يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري.

وسبق أن لعب يحيى عطية الله في صفوف الوداد المغربي قبل رحيله إلى سوتشي الروسي.