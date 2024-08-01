حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على دعم المملكة العربية السعودية في ملف استضافة كأس العالم 2034، الذي تم التقدم به بشكل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقام رونالدو بإعادة نشر فيديو للحساب الرسمي المخصص لشرح ملف استضافة السعودية لمونديال 2034، وكتب رسالة دعم رائعة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، قائلا: "ملف الترشح السعودي يدعو العالم للانضمام إلينا في رحلتنا للتحول المذهل كموطن للرياضة العالمية".

ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا وإشادة بما يفعله النجم البرتغالي منذ انضمامه إلى النصر السعودي والتحول الكبير لكرة القدم السعودية، والذي جعلها وجهة للعديد من اللاعبين لصنع دوري مميز.

وسلّمت المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين الماضي، رسميًّا ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم تسليم الملف من خلال وفد رسمي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إضافة لطفلين من مراكز التدريب الإقليمية.

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وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح لـ"فيفا" كمرحلة ثالثة، في سياق مراحل الترشح الرسمي لاستضافة البطولة.

يعقب ذلك العديد من المراحل، ومنها الزيارات التفقدية الرسمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقييم ملف الترشّح بشكل تام، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة لكأس العالم 2034.

ويعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعًا، في الـ11 من ديسمبر من العام الجاري، للإعلان عن مستضيف كأس العالم 2034.

وتعد المملكة العربية السعودية المرشح الوحيد لاستضافة الحدث العالمي حتى الوقت الحالي، عقب ملف تاريخي تم تقديمه لاستضافة البطولة، وبعد انسحاب الملف الأسترالي.

وحددت المملكة المدن التي سوف تستضيف الحدث الرياضي حال فوزها بتنظيمه، وهي: الرياض، وجدة، والدمام، ونيوم، وأبها، ومدينة القدية.

ويشمل الملف 15 ملعبًا لاستضافة البطولة التي يتبقى لها 10 سنوات.