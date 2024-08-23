كشفت تقارير سعودية، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية عن تراجع إبراهيم المهيدب عن استقالته من رئاسة نادي النصر السعودي.

ويعيش نادي النصر على صفيح ساخن؛ بسبب الخلافات الإدارية داخل أروقته، والتي دفعت إبراهيم المهيدب، رئيس الشركة غير الربحية في النصر، إلى تقديم استقالته من منصبه.

وبعد ساعات قليلة من إعلان المهيدب استقالته، قرر قفاري القفاري، عضو مجلس إدارة "العالمي"، الاستقالة أيضًا، وتبعهما عضو مجلس الإدارة زياد وهبي.

وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي، أنه من الممكن أن يتراجع المهيدب عن استقالة، ولكن بشرط قبل 10 أيام من تقديمها.

وأوضح العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس": "عدول المهيدب عن الاستقالة قبل عشرة أيام من تاريخها حسب النظام مقبولة لو أراد العودة، في حال لم تتخذ المؤسسة إجراءات التوثيق".

وأضاف: "أنه حتى الآن لم يقدم زياد والقفاري استقالتهم حسب الإجراءات".

وتابع: "عمومًا لا أعتقد أن المهيدب يفكر بالعودة، فالمهيدب يطالب بصلاحيات مدير فعلي ومجلس الشركة لم يمنحه".

واختتم العصيمي كلامه بتوقع قائلًا: "المهيدب والنصر ربما قصة أغلقت مثل قصة ناظر والاتحاد... بالتوفيق لنادي النصر بالقادم".

ويعيش نادي النصر حالة من عدم الاستقرار بعد الخسارة أمام الهلال 4-1، يوم السبت الماضي، في نهائي كأس السوبر السعودي، ثم التعادل الخميس أمام الرائد في افتتاح دوري روشن.

وبسبب هذه التخبطات، تحيط الشكوك بمستقبل البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق وسط مطالبات بإقالته من منصبه وترشيحات لمواطنه سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي السابق لتولي قيادة الفريق.