ثانيتان ونصف فقط.. هل هذا أسرع هدف في تاريخ كرة القدم؟ (فيديو)
يعتقد نادي كرويدون إف سي في جنوب لندن، أنه حطم الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.
وواجه نادي كرويدون إف سي منافسه كوكفوسترز ديفيلوبمنت في نصف نهائي كأس لندن للكبار، يوم السبت، وسجل رايان هول الهدف مباشرة منذ ركلة البداية.
وفاجأت تسديدة رايان هول بالقدم اليسرى حارس مرمى كوكفوسترز ديفيلوبمنت قبل أن تدخل الكرة المرمى بعد 2.31 ثانية فقط من صافرة البداية.
وبدا رايان هول مندهشًا من تسديدته واحتفل برفع ذراعيه، بينما كان زملاؤه يتجمعون عليه بعد هدفه المثير.
ونشر كرويدون الهدف على حسابه في منصة "X"، وقال إنه أسرع هدف في التاريخ، قبل أن يطلب تأكيدًا من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وجاء في كرويدون: "لقد حصلنا أخيرًا على مقطع فيديو لريان هول وهو يسجل الهدف الأول أمام كوكفوسترز ديفيلوبمنت، في كأس لندن للكبار".
وأضاف: "جاء الهدف بعد 2.31 ثانية، وهو ما نفهم أنه أسرع هدف في كرة القدم لكبار السن في العالم"، هل يمكن لموسوعة غينيس التأكيد؟".
وردَّ حساب موسوعة غينيس: "يا لها من ضربة يا بني، يا لها من ضربة"، لكنه لم يؤكد ما إذا كان أسرع هدف على الإطلاق.
وذكرت "صحيفة "ديلي ميل" أن هذا الهدف ليس الأسرع في التاريخ، فقد سجل جافين ستوكس لماريهيل ضد كلايدبانك في مباراة دوري الدرجة الأولى لغرب أسكتلندا بعد 2.1 ثانية، فقط عام 2017.
وكان هذا الهدف هو ثاني أسرع هدف على الإطلاق، خلف هدف السعودي نواف العابد الذي جاء بعد ثانيتين في فوز الهلال 4/0 على الشعلة.
كما هزَّ فوك باكيتش الشباك بعد 2.2 ثانية فقط في مباراة بين جي إس بي بوليت وإف كيه دوركول في دوري الدرجة الثانية الصربي عام 2012؛ ما يعني أن هدف رايان هول الرائع قد يكون رابع أسرع هدف على الإطلاق.
لا يزال هذا الهدف يتفوق على أسرع هدف على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سجله شين لونغ لاعب ساوثامبتون في 7.69 ثانية ضد واتفورد، عام 2019.