ثانيتان ونصف فقط.. هل هذا أسرع هدف في تاريخ كرة القدم؟ (فيديو)

يعتقد نادي كرويدون إف سي في جنوب لندن، أنه حطم الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وواجه نادي كرويدون إف سي منافسه كوكفوسترز ديفيلوبمنت في نصف نهائي كأس لندن للكبار، يوم السبت، وسجل رايان هول الهدف مباشرة منذ ركلة البداية.

وفاجأت تسديدة رايان هول بالقدم اليسرى حارس مرمى كوكفوسترز ديفيلوبمنت قبل أن تدخل الكرة المرمى بعد 2.31 ثانية فقط من صافرة البداية.

وبدا رايان هول مندهشًا من تسديدته واحتفل برفع ذراعيه، بينما كان زملاؤه يتجمعون عليه بعد هدفه المثير.