بيلينغهام يفسر طريقة احتفاله مع أرنولد بعد هدفه في صربيا
فسر جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، طريقة احتفاله مع زميله ترنت ألكسندر أرنولد، بعد الهدف الذي سجله في شباك صربيا، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء هدف بيلينغهام عند الدقيقة 13 من زمن المباراة، عبر كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء.
واحتفل أولًا بيلينغهام بهدفه على طريقته الشهيرة، إذ توجه نحو خط الملعب وفتح ذراعيه أمام الجماهير.
ثم شارك بيلينغهام زميله أرنولد في احتفال جديد، إذ جلسا على ركبتيهما ووضعا أيديهما على رأسهما، ليجذبا انتباه الجماهير.
وبعد انتهاء المباراة، أوضح بيلينغهام أن الاحتفال كان مرتبطًا بلعبة تسمى "الذئب" يلعبها فريق إنجلترا معًا.
وأضاف: "كان الاحتفال من لعبة نلعبها تسمى (الذئب)، دائمًا ما يضع أحد الموظفين وجهه بهذه الطريقة عندما لا يعرف ما يحدث، لذلك كان الاحتفال أكثر لطاقم العمل خلف الواليس الذين يبذلون الكثير من العمل كل يوم ولن يحصلوا على أي جوائز مثل هذه (كأس أفضل لاعب) أو يحصلوا على اللحظات التي نتمكن من الحصول عليها في الملعب، لكننا نقدرهم كثيرًا ومن المهم خلال البطولة الحفاظ على هذه الأجواء".
وعن الهدف، قال: "لقد اعتدت دخول منطقة الجزاء، والتقدم من الخلف ومحاولة القيام بذلك، اعتدت ذلك في ريال مدريد وأردت أن أواصل مستواي في بطولة أوروبا".
وأكد: "أنها بداية رائعة بالنسبة لي شخصيًا لزيادة ثقتي بنفسي، مساعدة اللاعبين على تحقيق الفوز هو أهم شيء".
ويعد هذا الهدف رقم 4 لجود بيلينغهام مع منتخب "الأسود الثلاثة"، بعد خوضه 30 مباراة دولية.
وبهذا تتصدر إنجلترا المجموعة بعد تعادل الدنمارك 1-1 مع سلوفينيا، وتلعب إنجلترا أمام الدنمارك، يوم الخميس، عندما تواجه صربيا منتخب سلوفينيا.