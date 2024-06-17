بيلينغهام يفسر طريقة احتفاله مع أرنولد بعد هدفه في صربيا

فسر جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، طريقة احتفاله مع زميله ترنت ألكسندر أرنولد، بعد الهدف الذي سجله في شباك صربيا، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء هدف بيلينغهام عند الدقيقة 13 من زمن المباراة، عبر كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء.

واحتفل أولًا بيلينغهام بهدفه على طريقته الشهيرة، إذ توجه نحو خط الملعب وفتح ذراعيه أمام الجماهير.

ثم شارك بيلينغهام زميله أرنولد في احتفال جديد، إذ جلسا على ركبتيهما ووضعا أيديهما على رأسهما، ليجذبا انتباه الجماهير.