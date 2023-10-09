استبعاد ساكا وساليبا من معسكري إنجلترا وفرنسا للإصابة
قال ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن لاعبه بوكايو ساكا لن ينضم إلى منتخب إنجلترا في المباراتين الدوليتين المقررتين في أكتوبرالجاري.
وغاب ساكا عن مباراة في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ مايو 2021، عندما حقق آرسنال الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز، مساء الأحد، منهيا سلسلة مؤلفة من 87 مباراة متتالية خاضها اللاعب مع الفريق.
وسيؤدي فشل ساكا في التعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية إلى ابتعاده عن مباراة إنجلترا الودية ضد أستراليا في الـ13 من أكتوبر المقبل، ومباراة إيطاليا في تصفيات بطولة أوروبا بعدها بأربعة أيام.
وقال أرتيتا: "لا، لن يتمكن من اللعب مع منتخب إنجلترا، لم يتدرب ولو لحصة واحدة. هو غير متاح للعب كرة القدم في الوقت الحالي".
وقال غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، الأسبوع الماضي، إنه سيتوخى الحذر مع ساكا، على الرغم من أن إنجلترا يمكنها ضمان التأهل لبطولة أوروبا العام المقبل.
وأكد الاتحاد الفرنسي للعبة أنه تم استبدال مدافع آرسنال وليام ساليبا من تشكيلة المنتخب الوطني قبل مباراة هولندا في تصفيات بطولة أوروبا ومواجهة اسكتلندا وديًّا الشهر الحالي.
وقال الاتحاد في بيان، إن المدافع البالغ عمره 22 عامًا يعاني من "إصابة مزمنة في إصبع القدم".