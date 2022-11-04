بدر المطوع يخرج من قائمة منتخب الكويت لبطولة خليجي 25

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن قائمة الكويت المشاركة في كأس الخليج "خليجي 25" التي ستقام بمدينة البصرة العراقية، والتي شهدت مفاجأة كبيرة، باستبعاد بدر المطوع لاعب القادسية وقائد المنتخب الأزرق.

المطوع الذي يعتبر أحد أساطير الكرة الكويتية، وعميد لاعبي العالم خرج من قائمة المنتخب الكويتي لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك في مفاجأة لمتابعي وجماهير الكويت.

وأكد هايف المطيري نائب رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي للشؤون الفنية أن قائمة المنتخب الوطني التي ضمت 26 لاعبًا لخليجي 25 في البصرة جاءت متماشية مع الظروف الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار المطيري إلى أن روي بينتو مدرب المنتخب الكويتي هو المسؤول عن اختيار القائمة، حيث اجتمعت معه اللجنة الفنية لاتحاد الكويت، واستمعت لوجهة نظره حول اختيار اللاعبين، وأبدت ثقتها الكاملة فيه، ومنحته كافة الصلاحيات الفنية ومطلق الحرية في اختيار القائمة.