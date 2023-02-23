وزير الرياضة المصري بعد أداء منتخب الشباب ببطولة أفريقيا: لن نسمح باختيار مدربين بدون معايير
أبدى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، غضبه بعد هزيمة منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا والتي تستضيفها بلاده، والاقتراب من وداع البطولة.
وتأزم موقف منتخب مصر للشباب ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، بعد خسارته أمام نيجيريا بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.
وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية تعليقًا على موقف منتخب الشباب في البطولة: "لا بد وأن يقوم اتحاد الكرة بمتابعة المدربين.. لن نسمح باختيار مدربين بدون معايير".
وأوضح: "هل الجهاز الفني على القيمة المطلوبة؟ لا أدري.. لازم يتابعوا ولن نسمح بتولي أحد تدريب المنتخبات بدون معايير".
وحصد منتخب مصر أول نقطة ليحتل المركز الثالث خلف منتخب السنغال صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، ثم نيجيريا صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
وكان منتخب مصر للشباب قد تعادل في مباراة الجولة الأولى مع موزمبيق بدون أهداف.
وأصبح موقف منتخب مصر في الصعود صعبًا، بعد تعادل سلبي أمام موزمبيق في الجولة الأولى وخسارة أمام نيجيريا في الجولة الثانية.