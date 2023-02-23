وزير الرياضة المصري بعد أداء منتخب الشباب ببطولة أفريقيا: لن نسمح باختيار مدربين بدون معايير

وتأزم موقف منتخب مصر للشباب ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، بعد خسارته أمام نيجيريا بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية تعليقًا على موقف منتخب الشباب في البطولة: "لا بد وأن يقوم اتحاد الكرة بمتابعة المدربين.. لن نسمح باختيار مدربين بدون معايير".

وأوضح: "هل الجهاز الفني على القيمة المطلوبة؟ لا أدري.. لازم يتابعوا ولن نسمح بتولي أحد تدريب المنتخبات بدون معايير".