نقل كارلوس تيفيز للمستشفى من تعرضه لنوبة دوار
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه تم نقل كارلوس تيفيز مهاجم ويستهام ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد السابق إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في جبهته في منزله.
وانهار المدرب البالغ من العمر 39 عامًا في المنزل وتعرَّض لإصابة في رأسه.
وبعد أن شعر "بالدوار"، أغمي على تيفيز وضرب رأسه، ما أدى إلى إصابته بجرح فوق عينه اليسرى.
وبعد ذلك نقلته ابنته إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تم غرزه وخرج من المستشفى.
وبدأ تيفيز مسيرته مع بوكا جونيورز، وفاز بكأس ليبرتادوريس وكأس الإنتركونتيننتال عام 2003 قبل أن ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي.
وانتقل بعد ذلك إلى ويستهام يونايتد في 2006 ثم لمانشستر يونايتد في 2007، وانضم إلى منافسه التقليدي مانشستر سيتي في عام 2009.
وفاز تيفيز بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد عامين مع السيتي قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في 2013 حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي.
وبعد تسجيله 50 هدفًا في 96 مباراة مع يوفنتوس، اعتزل تيفيز بعد ذلك في 2021.