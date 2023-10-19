نقل كارلوس تيفيز للمستشفى من تعرضه لنوبة دوار

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه تم نقل كارلوس تيفيز مهاجم ويستهام ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد السابق إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في جبهته في منزله.

وانهار المدرب البالغ من العمر 39 عامًا في المنزل وتعرَّض لإصابة في رأسه.

وبعد أن شعر "بالدوار"، أغمي على تيفيز وضرب رأسه، ما أدى إلى إصابته بجرح فوق عينه اليسرى.

وبعد ذلك نقلته ابنته إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تم غرزه وخرج من المستشفى.