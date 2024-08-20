أسفرت قرعة الدوري الموريتاني عن مواجهات قوية لناديي الهلال والمريخ عملاقي الكرة السودانية.

وحصل الهلال والمريخ على موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالمشاركة في منافسات الدوري الموريتاني في ظل الظروف التي تمر بها السودان في الفترة الحالية وصعوبة إقامة الدوري المحلي.

وأرسل الاتحاد الموريتاني في وقت سابق موافقة رسمية على طلب ناديي الهلال والمريخ باللعب في الدوري الموريتاني وهو ما وافق عليه الاتحاد الأفريقي "كاف" على أن يكون بطل المسابقة أعلى فريق يحصل على نقاط بعيد عن الهلال والمريخ.

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ويخوض الهلال مواجهة قوية في الجولة الأولى ضد نادي الجمارك، بينما يلعب نادي المريخ ضد نادي إف سي نواذيبو.

ويحمل فريق نواذيبو لقب الدوري الموريتاني في آخر 7 نسخ، كما أنه حصل على البطولة 12 مرة من قبل.

ويخوض فريقا الهلال والمريخ منافسات الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الجديد 2024 – 2025.

وتعادل المريخ مع النصر الليبي في لقاء الذهاب بالدور التمهيدي بدون أهداف، ويخوض الفريقان مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

وفاز الهلال على مضيفه الأهلي بنغازي الليبي في ذهاب نفس المرحلة بنتيجة 1-0 ويلعب الفريقان مباراة الإياب يوم الأحد المقبل.