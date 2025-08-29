نسخة مخيفة.. 4 مكاسب خرافية حققها النصر بعد التهام التعاون

قدم نادي النصر أداء لافتا في مستهل مشاركته في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026، بعدما اكتسح مضيفه التعاون بخمسة أهداف دون ردّ ليكشر فريق المدرب جورج جيسوس عن أنيابه منذ البداية كواحد من المنافسين على اللقب.

ومنذ تتويجه بلقب الدوري لموسم 2018 ـ 2019 لم يحرز النصر على اللقب بما في ذلك المواسم الثلاثة الأخيرة التي كان خلالها الأسطورة كريستيانو رونالدو قائدا للفريق وأحد ركائزه.

وجاء الفوز اليوم على التعاون على قواعده ليقدم نسخة مخيفة لفريق النصر الذي حقق عدة مكاسب خرافية ليس أكثرها أداء الحارس نواف العقيدي الذي أخذ مكانه في المرمى في ضوء الانتقادات الموجهة للحارس البرازيلي بينتو بعد نهائي السوبر المحلي.

التقرير التالي يرصد 4 مكاسب كبرى حققها رفاق الأسطورة رونالدو بعد أول مباراة في الدوري:

الصدارة والغزارة التهديفية

بتحقيقه الفوز بخماسية كاملة على مضيفه التعاون، بات النصر مرشحا ليكون الفريق الأكثر نجاعة في الجولة الافتتاحية من الدوري، فبعد مباريات أمس الخميس التي حقق فيها الأهلي انتصارا ضئيلا على حساب الوافد الجديد نيوم (1 ـ0) وتعادل الحزم مع ضمك (1 ـ 1) وفاز الاتفاق على الخلود (2 ـ 1) لم تشهد مباريات الدفعة الثانية أفضل مما حققه النصر.

وحقق جواو جواو فيليكس ثلاثية من الأهداف ليقود النصر لفوز كبير 5-صفر على مضيفه التعاون.

ويأتي فريق المدرب جورج جيسوس في الصدارة دفاعا وهجوما، ورغم أنه من السابق لأوانه الحسم في كون الفريق بات في تمام الجاهزية، فإن الفوز بخماسية كاملة على الفريق الذي عجز عن هزمه كاسترو وبيولي الموسم الماضي يعد مؤشرا لافتا.

تألق جواو فيليكس

بعد أن أحرز هدفا في كأس السوبر، افتتح جواو فيليكس، الذي انضم إلى النصر الشهر الجاري قادما من تشيلسي الإنجليزي، التسجيل بعد مرور 7 دقائق من بداية مشواره مع الفريق في الدوري، وبتسديدة متقنة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء هز النجم البرتغالي الشباك مبكرا.

وافتتح كريستيانو رونالدو، هداف المسابقة الموسم الماضي، رصيده من الأهداف في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وسجل كومان، المنضم من بايرن ميونيخ، الهدف الثالث بضربة رأسية متقنة.

وعاد فيليكس ليتصدر المشهد بالهدف الرابع في الدقيقة 67 بتسديدة قوية، قبل أن يحقق الهاتريك في الدقيقة 87 ليواصل النجم البرتغالي تألقه.

جواو فيليكس بدأ بقوة مشواره مع النصر وأحرز 4 أهداف في 3 مباريات بعد أن كان هز الشباك أمام الاتحاد في كأس السوبر السعودي وهو ما يمثل مكسبا كبيرا في خط الهجوم.

العقيدي: أول مباراة وأول صناعة

لم يكتف الحارس نواف العقيدي بالمشاركة في فوز فريقه من خلال التصديات الرائعة بل ساهم حتى في الأهداف وترك بصمة كبيرة في أداء رونالدو ورفاقه.

واستطاع العقيدي الذي لعب الموسم الماضي معارا مع الفتح، أن يكسب ثقة جورج جيسوس في أول 90 دقيقة بعد أن حل مكان البرازيلي بينتو، المغضوب عليه بعد السوبر.

وقدم العقيدي أسيست رائعا عندما سجل الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثالث للنصر، ولم يكتف حارس مرمى النصر بذلك بل خرج بشباك نظيفة وهو ما سيجعله على الأرجح حاضرا وأساسيا في مباريات فريقه المقبلة في الدوري.

كومان: المهمة الأولى ناجحة

لم يقدم كينغسلي كومان بالفعل أداء مذهلا في أول مبارياته مع النصر ولكن نجم منتخب فرنسا حقق المطلوب بتسجيله هدفا فضلا عن قيادته للعديد من الهجمات الخطيرة على الجناح الأيمن لهجوم النصر.

ورغم أن كومان بدا وكأنه تداخل في أكثر من هجمة كانت فيها الكرة بحوزة رونالدو، إلا أن أداءه كان مقنعا فيما يبدو من المؤكد أن الأخطاء التي ظهرت على أدائه اليوم الجمعة سيتم تداركها بمرور المقابلات وتتالي ظهوره في مقدة الهجوم مع الثلاثي: ماني ـ فيليكس ـ رونالدو.

وينتظر أن تكشف مباريات النصر المقبلة بعد فترة التوقف الدولي المزيد من الحقائق والمؤشرات حول مدى جاهزية فريق المدرب جورج جيسوس للمراهنة على الدوري والنسج على منوال ما قدمه جيسوس نفسه في موسم 2023 ـ 2024 حينما كان مدربا لنادي الهلال.