كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تردد عن اعتزام مسؤولي الاتحاد تقديم اعتذار لرمضان صبحي، نجم بيراميدز، بعد براءته من قضية المنشطات الأخيرة.

كانت لجنة مكافحة المنشطات قد قررت إيقاف رمضان صبحي مؤقتًا عن اللعب حتى انتهاء التحقيق في عينته، ولكن لاحقًا، رفعت المنظمة قرار الإيقاف عنه بعد ثبوت براءته.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية، إن الاتحاد ليس له أي دور في أزمة رمضان صبحي؛ إذ يجب الالتزام بقرارات لجنة المنشطات.

وأضاف: "اتحاد الكرة ليس طرفا في أزمة رمضان صبحي، عندما يأتي إليك أي قرار من لجنة المنشطات أو خلافه يجب أن تمتثل لما جاء فيه، وبناء عليه اتحاد الكرة ليس له علاقة بالأزمة اطلاقًا، نحن معه قلبا وقالبًا؛ لأنه موهبة يجب أن نحافظ عليها".

وشدد الكومي: "إذا كان هناك خطأ من الاتحاد تجاه رمضان، كانوا سيعتذرون فورًا، ولكنهم ليسوا طرفًا في هذه الأزمة، ولا نريد الزج باسم الاتحاد يوميا في أزمات غريبة".

وأتم: "اتحاد الكرة ليس طرفا لا من قريب و لا من بعيد في أزمة اللاعب، وقتها قلنا إننا ندعمه؛ لأنه موهبة كبيرة، ويجب أن نحافظ عليه".

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وبعد رفع الإيقاف، أصبح من حق رمضان صبحي خوض المباريات مع بيراميدز، انطلاقا من مواجهة الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وغاب اللاعب عن قائمة بيراميدز بداية من مواجهة الجونة في الجولة 25 من الدوري المصري، كما لم ينضم لمعسكر منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم 22 يوليو الجاري في مواجهة مرتقبة بمسابقة الدوري.

وخاض رمضان الموسم الجاري 22 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 3 بقميص بيراميدز.